Crece el repudio a Macri por haber definido a los alemanes como una "raza superior"

El referente de Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum, recordó que el concepto "es el que utilizaba (el dictador Adolf) Hitler".

La dirigencia debe aportar a un clima de libertad y democracia que fortalezca al sistema político. No podemos darle más lugar a ese veneno llamado racismo — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) November 15, 2022

El expresidente Mauricio Macri se refirió a los alemanes como una "raza superior" al ser consultado en una nota periodística sobre las chances de la Selección de ese país de imponerse en el Mundial que se disputará en Qatar, lo que cosechó el repudio de diferentes dirigentes políticos y sociales."A Alemania nunca se la puede descartar porque, raza superior, siempre juegan hasta el final", respondió el exmandatario y referente de Juntos por el Cambio en una entrevista con la señal de cable Todo Noticias (TN).Sus dichos generaron el repudio de distintos dirigentes ante el uso del concepto acuñado por el nazismo.El"Cuando digo que el macrismo es nazi algunos se me tildan de exagerado... ¿Sabrá Macri que la "raza superior" asesinó a dos millones de niños menores de diez años?", se preguntó desde su cuenta de Twitter el exembajador de la Cancillería ante la International Holocaust Remembrance Alliance.Y añadió: "Qué curioso... ¿no? El concepto de "raza superior" es el que utilizaba Hitler...".Cuando fue consultado en TN sobre los candidatos a ganar el próximo Mundial, el expresidente respondió, tras enumerar las características de algunos equipos, que a "Alemania nunca se la puede descartar porque, raza superior, siempre juegan hasta el final".En respuesta a las declaraciones del expresidente,"."'Alemania... raza superior', dijo hace horas el líder de la oposición y expresidente Macri sentado en un estudio de TV, rememorando uno de los pilares centrales de la Alemania Nazi", criticó Donda en Twitter.Y agregó que hace varios años, "la entonces canciller germana, Angela Merkel, señaló que 'el racismo es un veneno. El odio es un veneno. Y este veneno existe en nuestra sociedad'"."La dirigencia debe aportar a un clima de libertad y democracia que fortalezca al sistema político. No podemos darle más lugar a ese veneno llamado racismo", aseguró.En tanto,"."Son declaraciones por demás repudiables", añadió y puntualizó que "es doloroso ver cómo se denigró un sector de la política argentina"."Es triste y es violento al mismo tiempo, y además, uno lo identifica con la interna de Juntos por el Cambio donde están peleándose por ver quién se parece más a (Javier) Milei", sostuvo."Así, todo el tiempo se van pasando los límites", aseguró Montenegro, tras remarcar que el expresidente "habla de raza superior, un concepto que terminó siendo nefasto para la historia de la humanidad y que llevó a un genocidio".En este punto, la legisladora se refirió a la importancia de "asumir con responsabilidad algún tipo de regulación respecto de los discursos de odio porque no puede ser que bajo la excusa de la libertad de expresión, personas que tienen responsabilidad política como en este caso, reivindiquen un genocidio".Por su parte,, también coincidió en diálogo con esta agencia, que las"Además, las palabras de Macri demuestran que no tiene ninguna dificultad en usar conceptos y definiciones del nazismo", en este punto.La dirigente del Suteba también recordó que "el concepto de raza superior fue la justificación del exterminio de millones de personas, de trabajadoras y trabajadores, de comunistas, de gitanos, de judíos y de todo el proceso que conllevó el nazismo, situación que repudiamos ampliamente".Del Plá consideró también que el exmandatario "no puede decir" en su descargo que "estaba hablando de un equipo de fútbol y nada más porque había otras miles de maneras de referirse a la selección alemana para destacar su preparación, si hubiera querido hablar de eso", analizó.En tanto,, un recorte del reportaje en su página de Instagram, bajo el #nosepuedecreeresto.También se expresó en Twitter.