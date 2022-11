Rafael Nadal volvió a perder y está con un pie afuera de las Finales ATP Master

Nadal está casi afuera de las Finales ATP Master de tenis (@ATPTour_ES).

El español Rafael Nadal perdió este martes frente al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4 en la segunda fecha de las Finales ATP Master de tenis que se juega en Turín, Italia, y quedó cerca de la eliminación.Nadal, ubicado en el puesto 2 del ranking mundial de la ATP, también había caído en el debut del grupo contra el estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (7-3) y 6-1 y alcanzó su cuarta derrota consecutiva en el circuito. Es la primera vez que le pasa desde 2009.Ante Auger-Aliassime (6), el zurdo cayó en dos horas de juego y ahora deberá esperar que Fritz (9) le gane al noruego Casper Ruud (4) para no quedar afuera en Turín.Ruud venció a Auger Aliassime en el primer partido del Grupo Verde en el Pala Alpitour.Nadal buscaba en este torneo lograr su primer Master para recuperar el número 1 del mundo, que probablemente quede en manos de su compatriota Carlos Alcaraz, de apenas 19 años.El tenista serbio Novak Djokovic recibirá un visado para poder competir en enero próximo en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de que se levantara la prohibición de entrada a ese país durante tres años, informó este martes el periódico 'The Guardian Australia'.Djokovic, quien ganó nueve veces el Abierto de Melbourne, fue deportado a principios de este año después de llegar al país sin estar vacunado contra el coronavirus, una exigencia requerida en ese momento por las autoridades oceánicas.A partir de entonces le impusieron una sanción de tres años sin poder entrar en el país y ahora Australia le concederá un visado especial al tenista balcánico. "Estamos esperando la autorización; eso es todo lo que puedo decir por ahora", señaló Djokovic desde Turín, donde está disputando las Finales ATP.En enero de este año, las autoridades australianas impidieron la entrada del tenista al país por no cumplir con los requisitos en relación a sus estrictas medidas contra el coronavirus, que incluían estar vacunado.Djokovic fue retenido en un hotel de Melbourne y albergó esperanzas de defender su título después de que un juez revocase la cancelación de su visado en primera instancia. Sin embargo, fue deportado cuando el Tribunal Federal de Australia rechazó el recurso final.Por no vacunarse contra el Covid-19, el ex número uno del mundo se perdió de participar en varios torneos durante el 2022 y eso lo llevó a caer en el ranking al no sumar (ahora está octavo).Este año 'Nole' no pudo jugar Australia, el US Open, Indian Wells, Miami, Canadá y Cincinnati (8.000 posibles puntos), además de no haber sumado en Wimbledon (le correspondían 2.000 puntos por ser el campeón pero la organización del torneo decidió suspender el reparto de puntos ya que no dejó participar a tenistas rusos).El serbio Novak Djokovic debutó el domingo con una victoria ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 7-6 (7-4) en las Finales ATP de tenis, que se llevan a cabo en la ciudad italiana de Turín.El serbio, ubicado en el puesto 8 del ranking mundial de la ATP, quien venía de jugar la final del Masters 1000 de París y ganar los títulos de Tel Aviv y Astana, logró una meritoria victoria en su estreno en el certamen de "maestros" y va en búsqueda obtener el torneo que no obtiene desde el 2015.Además, Djokovic dejó al griego Tsitsipas (3) sin la posibilidad de alcanzar el número 1 del Mundo, para lo cual debía lograr el Masters de Turín, ganando invicto los cinco partidos.Gracias a esta victoria, Djokovic alcanzó los 42 partidos ganados en las ATP Finals (5 títulos) y consiguió un récord de 14 triunfos consecutivos en debuts en este certamen.Un dato curioso, ya que entre los siete participantes restantes (Taylor Fritz, Rafael Nadal, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud) suman entre todos 41 victorias.El serbio aprovechó un quiebre para quedarse con el primer set, mientras que en la segunda manga debió esforzarse más y lo definió en el tie break, luego de 1 hora y 40 minutos de juego.Previamente, el ruso Andrey Rublev (7) consiguió su primera victoria en las Finales ATP al imponerse a su compatriota Daniil Medvedev (5) por 6-7 (7-9), 6-3 y 7-6 (9-7), luego de 2 horas y 34 minutos de un reñido enfrentamiento en el primer partido del Grupo RojoA pesar de llevarse el triunfo, Rublev tuvo que recuperarse después de desaprovechar un 4-1 de ventaja en el primer parcial y un 6-2 en el tie break; Medvedev dio vuelta el marcador para adjudicarse el set inaugural.El número siete del ranking ATP, sin embargo, no se deprimió y arrancó el segundo parcial con un quiebre en el tercer juego que la valió para encarrilar el chico.El equilibrio del tercer set obligó a otro desempate, en el que esta vez sí, Rublev consiguió coronarse, para esperar confiado su segunda presentación el miércoles ante Djokovic, día en el que también se medirán los perdedores del domingo: el griego Tsitsipas y el ruso Medvedev.