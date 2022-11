Buscan a una mujer de 42 años que desapareció hace seis días en Moreno

Susana Cáceres fue vista por última vez en la madrigada del miércoles en una camioneta junto a su cuñado y otro hombre.

Actitud sospechosa

SUSANA CACERES .desaparecio hace una semana en MORENO dijo voy a hacer un pago y no volvio! Hacen rastrillaje con perros recien hoy! pic.twitter.com/6hinrA93R1 — Silvia Pérez (@silvianietos3) November 15, 2022

La policía busca intensamentey tras un allanamiento su expareja quedó detenido por portación de arma de fuego, informaron fuentes judiciales y policiales.Asimismo, los investigadores indicaron que el cuñado de la mujer desaparecida y otro hombre, con quienes los testigos afirmaron haberla vista en una camioneta,"Ayer (por el lunes) a la tarde estaban demorados el exnovio y los tres hermanos, pero no sé si los liberaron., informó este martes a Télam la prima de la mujer desaparecida, Adriana Herbas, cuando se dirigía a la Unidad Funcional de Investigación (UFI) Nº 3, que lleva la causa por búsqueda de paradero de su prima Susana Cáceres.Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron este martes a Télam quey que se incautaron los teléfonos celulares del hombre y sus dos hermanos para ser analizados.Según relató la mujer, su primaluego de comunicarle a su madre, con quien vivía junto a su hija de un año y medio, que iba a pagar algo y volvía a su domicilio."Hicimos la denuncia en la Comisaría segunda y después, dijo Herbas el lunes a TN tras confirmar que tenían datos importantes, "como por ejemplo, que la vieron el miércoles a las 2 de la madrugada, con el Pelado y otro más en un auto negro, uno era el cuñado y "llevamos un testigo presencial".Además, la prima de Susana agregó: "El novio dejó la moto de mi prima en la casa de mi tía,y estaba una amiga que le preguntó qué hacía con su vehículo, y le contestó que se la estaban por llevar".Susana Cáceres tienede quien es fanática, según su prima.La última vez que fue vista en el barrio de Mariló, en Moreno,Fuentes policiales detallaron este martes quey refirieron que encontraron una pequeñísima mancha roja en una zapatilla y en una remera, "pero podría ser pintura, hay que analizarlo".A su vez, se confirmó que agentes de la policía bonaerense y de la Policía Federal"En el domicilio de Cáceres, en el de Peralta, ex pareja, en la canchita Los Apaches y en el barrio Candia".A su vez, se informó que se encuentranpara conocer los movimientos rutinarios de Cáceres, como así también los previos al momento de su desaparición.Según informó la policía, sus amistades y allegadosSu prima señaló queHerbas detalló al canal de noticias TN que la gente del barrio le dijo que la ex pareja y cuñado, con quien estaba su prima,porque están en cosas ilegales, en venta de drogas y otros hechos delictivos"."Los vecinos nos dijeron que la policía no se va a a meter,dijo la familiar.Finalmente, la mujer contó que la llevaron en un patrullero a la madrugada hasta el domicilio de la expareja,