Argentinos pagan hasta 5.000 dólares por un partido del Mundial con servicios premium

Estadios Vip. / Foto: AFP.

Fanáticos argentinos de sectores sociales acomodados pagaron hasta 5.000 dólares por persona para presenciar un partido con servicios premium en los diferentes estadios del Mundial Qatar 2022, que se disputará entre el próximo domingo y el 18 de diciembre.Las propuestas se dividen en cinco categorías y comienzan con precios desde 950 dólares según sus estrellas: match club (2), match pavilion (3), match gallery (3,5), match business (4) y pearl lounge (5).La de mayor gama acredita a un lugar en el palco con la mejor vista del campo de juego, atención personalizada antes, durante y después del partido, menú de seis pasos a la carta con platos de autor, selección de bebidas (incluidas las alcohólicas), estacionamiento reservado y un obsequio conmemorativo.Este servicio, contratado en paquetes de partidos de instancias finales, puede alcanzar un costo de 34.300 dólares por persona. A lo largo del torneo, empleará a 25 000 trabajadores, incluidos 9.000 de catering y 1.000 de personal de bienvenida de 35 países.Los miembros del programa Match Hospitality se unen de acuerdo a diferentes criterios: el seguimiento de un seleccionado, la atracción de una figura del Mundial, la elección de un estadio o la prioridad de la ronda finales.", contó a Télam José Luis Font, director de Relaciones Corporativas de Match Hospitality."En términos generales, la Argentina se ubica en el top 5 de venta junto con México, Brasil, Inglaterra y, obviamente para esta ocasión, Qatar", informó el ejecutivo de la entidad que posee los derechos de comercialización otorgados por la FIFA.Esta demanda de prestaciones de lujo repite la lógica de las entradas convencionales, cuya estadística de venta también tuvo al seleccionado argentino entre los equipos con más seguidores.Por caso, sus tres partidos correspondiente al Grupo C ante Arabia Saudita, México y Polonia se jugarán con localidades agotadas en los estadios de Lusail (80.000), en los dos primeros casos, y en el desmontable 974 (40.000), en la última fecha.El embajador argentino en Doha, Guillermo Nicolás, estimó que entre 35.000 y 40.000 compatriotas visitarán Qatar durante el mes del Mundial para alentar al vigente campeón de América.No obstante, la "Scaloneta" también genera la atracción del público de India, China y otros puntos del continente europeo. "pero luego hay grandes mercados que no tienen a su equipo partícipe de la Copa del Mundo y buscan seguir a las grandes figuras del fútbol o asistir a las fases finales para ver a los mejores equipos", explicó Font."Hay otros mercados que además de querer seguir a su selección tienen una gran base de expatriados como es Estados Unidos, desde donde vemos salir ventas para acompañar a diferentes selecciones. Y finalmente encontramos clientes, sobre todo corporativos, que quieren vivir una experiencia mundialista exclusiva en los mejores estadios independientemente de qué equipos resulten sorteados", repasó sobre las conductas de consumo del programa de hospitalidad.Las ventas de localidades premium en el primer Mundial de Medio Oriente marcaron un hito desde que se implementó el servicio. "En la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 se estableció el récord de mayor número de emisiones para cualquier Programa de Hospitality de cualquier evento deportivo en la historia y con mucho orgullo puedo confirmar que ese récord ya ha sido superado", afirmó el director, oriundo de Guadalajara, México.y con mucha incertidumbre sobre cuándo sería el regreso a 'la normalidad'. Pero creo que cómo en ese entonces aún faltaban casi dos años para el Mundial, los aficionados de todas partes del mundo vieron de manera positiva los avances para contener la Covid-19 y poder pensar y planear el viaje hacia el Mundial en Qatar", abundó.por "la gran cantidad de seguidores que ha cosechado en diferentes partes del mundo"."Es un hecho que, en su momento, un aficionado español del Barcelona, además de simpatizar naturalmente por España, también tenía interés de seguir a "su" jugador, tal como sucede ahora con los aficionados del PSG en Francia o el resto del mundo, que quieren ver a las selecciones de sus jugadores aunque sean de otro país. Además, los dueños del PSG son de Qatar, entonces encontramos localmente una afición grande del PSG y sus jugadores", relacionó.En favor del consumo de las experiencias premium, pulsa además "toda la especulación que hay detrás de que si es el último Mundial de Messi o si por fin podrá lograr coronarse campeón con la Selección"."Por supuesto que eso tuvo un impacto positivo para seguir a Argentina, como también su rica tradición de grandes figuras como (Alfredo) Di Stefano, (Daniel) Passarella, (Diego) Maradona, (Gabriel) Batistuta o (Juan Román) Riquelme", comparó.Entre los privilegios que gozan los clientes que contratan el programa se encuentra la disponibilidad de bebidas alcohólicas, cuyo consumo no es parte de la cultura de Qatar. Dentro de los estadios, los miembros de Hospitality puede degustar champagnes, vinos, tragos y cerveza.. Ha habido muchas preconcepciones acerca de la región y de Qatar y mucho se ha hablado acerca de lo que se puede o no hacer", introdujo."Si bien, es un país musulmán, donde el consumo del alcohol no está permitido entre sus fieles, se trata de una nación multicultural y abierta, que permite el consumo de alcohol en los lugares designados para ello, que son varios a lo largo y ancho de Doha", amplió Font."En el caso de los estadios, se han establecido zonas a su alrededor para el consumo de alcohol pre y post partidos y para Hospitality, todas nuestras áreas contemplan bebidas alcohólicas que varían según la categoría que se haya adquirido", especificó.De modo que los fanáticos de grandes recursos podrán brindar en los goles de Messi, las corridas electrizantes de Mbappé, los lujos de Neymar, los remates de Cristiano Ronaldo o los cabezazos de Harry Kane. Salud.