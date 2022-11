Leandro Erlich expondrá 16 obras icónicas en el Museo Pérez Art de Miami

La famosa obra "Swimming Pool", construida para ser vista desde arriba pero también desde dentro.

La Ventana es una obra sencilla a través de la cual se pueden ver las ventanas de los vecinos.

La primera exposición individual en Estados Unidos, en coincidencia con la Semana del Arte de Miami que se celebra del 28 de noviembre al 4 de diciembre.construida para ser vista desde arriba pero también desde dentro, como si los visitantes estuvieran nadando pero sin mojarse, la muestra, que abarca dos décadas de la carrera del artista, permanecerá hasta el 4 de septiembre de 2023 en el museo que lleva el nombre del coleccionista argentino Jorge Pérez.a través de la cual se pueden ver las ventanas de los vecinos. Cada espacio es una simulación precisa de estos escenarios ordinarios, pero el toque de Erlich fomenta experiencias extraordinarias que invitan a poner en duda el acto de la percepción, señalaron desde el museo en un comunicado."Tuve la suerte de conocer la obra de Leandro Erlich a principios de los años 90 en la Argentina y, desde entonces, no ha dejado de sorprendermeHe estado obsesionado con organizar una exposición de su obra para un museo estadounidense", contó el curador de la muestra Dan Cameron, responsable de un proyecto similar en Malba de Buenos Aires hace tres años, que entonces recibió 252.000 visitantes y se convirtió en la exposición más convocante en la historia de Malba.El itinerario en Miami incluye también obras comoy el contexto general. Nunca he creado un proyecto u obra sin situar la participación del público en el centro de la experiencia o sin tener en cuenta el entorno. La arquitectura es a menudo un elemento clave en mi trabajo, e incorporo el lenguaje arquitectónico local y las construcciones culturales que dan vida a mi práctica", dijo Erlich (1973), que vive y trabaja entre París, Buenos Aires y Montevideo.En el trabajo de este artista argentino,conduciendo al espectador a una paradoja visual que desafía sistemáticamente ciertas leyes y atributos del mundo material., las escaleras no llevan a ninguna parte, los ascensores nunca llegan, los espectadores pasivos se convierten en participantes activos, las nubes adquieren una solidez ceremonial y la integridad de los espacios construidos revela su naturaleza sin fondo.un estado rico en la posibilidad de cruzar o entrar en un nuevo reino, que es lo que los espectadores encuentran a menudo en la obra de Erlich.