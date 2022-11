Médicos residentes y concurrentes piden información sobre la oferta del Gobierno porteño

Los médicos y los concurrentes iluminaron la noche de Palermo para protestar ante el Gobierno porteño / Foto: Maximiliano Luna.

Mejorar el salario de los residentes médicos cuesta $365.500.000. Esto representa sólo el 0,016% del presupuesto porteño 2023 o el 3,88% del gasto en Publicidad y Propaganda de CABA.#PresupuestoDeCampaña pic.twitter.com/kIaDcoxVrB — Juan Manuel Valdés (@jmvaldesre) November 10, 2022

Los trabajadores nucleados en la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes de los Hospitales de la ciudad de Buenos Airesal Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM)."Hemos conseguido una oferta por parte del gobierno,, expresaron en un comunicado en donde agregaron que la propuesta "no fue comunicada" a los trabajadores, sino "a los gremios que una y otra vez han negociado a nuestras espaldas"."Es por esto que continuamos nuestra lucha, remarcaron desde la Asamblea.Los médicos residentes y concurrentes cumplían este martes una nueva jornada de paro yDesde la AMM se informó a través de un comunicado que se arribó a un acuerdo en el que seaplicable para todas las categorías de la Carrera Profesional "con cláusula de revisión en enero si la inflación anual del IPCBA superara ese índice".Además,al igual que los suplementos "Plus de guardia, Conducción, Extensión horaria, Recertificación de especialidad, Plan Pediatra en Casa, Gastos de Consultorio, Plus de Guardias sábado, dingos y feriados", según se indico desde esa entidad sindical.En tanto,detallaron.De esta forma, los profesionales alcanzaránen los grados de ingreso PS-25 y MS-24 con progresión según grado de PS y MS.Mientras que los residentes de primer año recibirána partir de noviembre con progresión según año de residencia, jefaturas e instructores".Hay solo un flyer y un mail que circuló el lunes según el que nuestro salario se equipararía a 200.000 pesos en mano. Sería un muy buen acuerdo, pero uno duda un poco y necesitamos ver los detalles", explicó a Télam la residente de Salud Mental del Hospital General Argerich, Florencia Delgado.En ese sentido, adelantó que la conferencia de prensa va a estar dedicadaque no fueron tenidos en cuenta en este acuerdo.No nos bajamos de nada hasta que los concurrentes tengan aunque sea una mesa técnica con fecha. Creemos que lo vamos a conseguir y si este martes sale todo como pensamos, sería el cierre de este plan de lucha", remarcó Delgado.Por otra parte,a la que convocaron a asistir con linternas y velas bajo la consigna "que la salud no se apague".La convocatoria comenzó a las 20 horas, en el barrio porteño de Palermo.En el encuentro, la marea blanca"Hubo muchísimos residentes, compañeres de planta y familiares marchando con nosotres y apoyando.Fue hermoso", contó la jefa de residentes del Santojanni, Belén Díaz.