Lo últimos amistosos de los rivales de Argentina en el mundial

"Tata" Martino DT de México. / Foto: AFP.

Los seleccionados de Arabia Saudita, México y Polonia, rivales de Argentina en el Grupo C, jugarán este miércoles sus últimos encuentros amistosos de cara al comienzo de la cita mundialista.Arabia Saudita, el primer adversario de Argentina el martes 22, enfrentará al fuerte seleccionado de Croacia, vigente subcampeón mundial tras perder la definición ante Francia en Rusia 2018, a las 7 (hora argentina) en el Prince Faisal bin Fah Stadium de Doha.El equipo árabe, dirigido por el francés Hervé Renard, presenta como figura al mediocampista Salman Al-Faraj y jugará su cuarta Copa del Mundo. Argentina debutará con el equipo asiático en el Lusail Stadium, con aforo para 80.000 espectadores, que estará colmado por hinchas árabes.Los croatas, con figuras del nivel de Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic y Mateo Kovasic, entre otros, integran el Grupo F junto con Marruecos, Canadá y Bélgica.México, con la conducción del argentino Gerardo Martino y con el delantero ex River Rogelio Funes Mori en el plantel, enfrentará a Suecia, que no clasificó al Mundial, en el Estadio Municipal de Montilivi, en Girona España, desde las 16.30.Martino llega muy cuestionado por la prensa mexicana, disconforme durante casi todo su proceso al frente del equipo por su juego y las citaciones de jugadores, en especial por la ausencia de Javier "Chicharito" Hernández, el delantero que juega en la MLS estadounidense.México jugará ante Argentina en Lusail, el 26 del actual a las 16, por la segunda fecha del Grupo C en un cotejo que tiene mucha historia y antecedentes, con triunfos mundialistas de la "albiceleste" en 1930, 2006 y 2010.Polonia, con su estrella el goleador Robert Lewandoswski, jugará desde las 14 ante Chile, que no clasificó y es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, en el Estadio de Lieja, en Varsovia.El partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero debido a fallas estructurales de ese escenario, con aforo para 58.000 personas, se jugará en el de Liega, con capacidad para 31.800.Los polacos, dirigidos por Czeslaw Michniewicz, jugarán ante Argentina en la fecha final del grupo, el 30 de noviembre a las 16 en el Estadio 974, con aforo para 40.000 personas.Esta será la tercera vez que ambos equipos se enfrentarán en un mundial con un triunfo polaco (3-2 en 1974) y el otro del combinado argentino, 2-0 en 1978 en Rosario para el equipo que ganaría 10 días después -dirigido por César Luis Menotti- la primera Copa del Mundo para la Argentina.