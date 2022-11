Fernández confirmó que la Argentina accedió a una ampliación del Swap con China

Foto Presidencia

El Presidente mantuvo en Bali una reunión bilateral con Xi Jinping VER VIDEO

El presidenteafirmó que mantuvocon su par de la República Popular China,, y afirmó que el mandatariocomo parte de mecanismo del Swap, al ofrecer una conferencia en Bali,Indonesia, donde participa de la Cumbre del G-20"Tuvimos una buena reunión y no es la primera buena reunión que tuvimos. Hablamos de la temas que nos ocupan como defensores del multilaralismo. En tema de swap,, lo que equivale a 5.000 millones de dólares", afirmó el jefe de Estado en una declaración a la prensa que realizó este martes junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el canciller Santiago Cafiero."Hoy lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al Gobierno chino a que la Argentina disponga libremente de 25.000 millones de yuanes, que significan 5.000 millones de dólares. es una gran noticia, agradecimos profundamente. El presidente Xi me explicó que era una excepción absoluta que hace China para con la Argentina y así lo tomamos y lo agradecemos", destacó el mandatario.Además, Xi Jinping le dijo a Fernández "que, y que hay que hacerlo"."Y le contesté que era lo mismos que queremos en los países en desarrollo. Había dos temas puntuales que nos preocupan, el primero, el tema de la ampliación del Swap, es un tema que venimos trabajando hace varios meses y no teníamos respuesta", completó el mandatario.El segundo tema que trataron "era un reclamo que tenemos por una deuda que se mantiene de China por las reservas Kirchner y Cepernic", y puntualizó: "Admitieron que esa deuda estaba pendiente y dio instrucciones al Consejo de Desarrollo par que rápidamente se pongan en marcha para cubrir esa deuda"."Fue un muy buen encuentro, como suelen ser los encuentros con el presidente Xi y para nosotros un motivo de alegría haber podido encontrar respuesta a dos temas que nos preocupaban", concluyó,Por su parte, Cafiero indicó que el Presidente "había dejado las instrucciones de cuáles iban a ser las posturas de la Argentina en los paneles en que íbamos a participar", y que fueron leídos por el canciller en el G20.Mientras que Massa explicó que "lo que representa el swap, o la ampliación del uso del swap para la Argentina, es contar con 5.000 millones de dólares más las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios" del organismo nacional."En el G20 también quedó planteado el tema de los sobrecargos y el uso de los derechos de giro dentro de las cuestiones que va a comunicar el G20 como parte de las nuevas política a adoptar", finalizó.