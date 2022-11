Rusia, sobre las negociaciones de paz: "Si alguien rechaza esta vía es Ucrania"

"Cuanto más tiempo se niegue (Ucrania a negociar), más difícil será negociar", dijo Serguei Lavrov. Foto: AFP.

El, calificó este martes de "rumores" las informaciones sobre los contactos con Estados Unidos para abrir un diálogo por la guerra y acusó a Ucrania de imponer "reivindicaciones que son manifiestamente no realistas" para negociar.El funcionario, que encabeza la, en Indonesia, ante la, recalcó que Moscú "no se niega a negociar" la paz con Kiev y dijo que "si alguien rechaza esta vía, es Ucrania"."Hemos confirmado repetidas veces a través de la boca del presidente (ruso, Vladimir Putin) que no nos negamos a negociar. Si alguien rechaza esta vía, es Ucrania", dijo Lavrov a periodistas rusas en el marco de la cumbre del G20 en Bali.Así, el funcionario alertó de que "cuanto más tiempo se niegue (Ucrania a negociar), más difícil será negociar", según reprodujo la agencia de noticias rusa TASS."Respecto a las informaciones sobre que Estados Unidos prepara negociaciones: son rumores que surgen constantemente y desaparecen de la misma forma. Ya no reaccionamos a estas cosas", argumentó."Queremos ver pruebas claras de que Occidente está realmente interesado en ponerse firme ante (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski y explicarle que esto no puede continuar así, que esto no va en interés del pueblo ucraniano", manifestó el ministro.El Gobierno ruso tildó este lunes deque pongan fin a la guerra iniciada el 24 de febrero.En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, afirmó que ""."La fórmula de paz de Ucrania sigue sin cambios. Fin inmediato de la guerra, retirada de todas las tropas rusas, restauración de la integridad territorial ucraniana, compensación por los daños causados y entrega de garantías efectivas para la no repetición de la agresión", apuntó.Ucrania reclamó en varias ocasiones la retirada de tropas rusas de los territorios ocupados de cara al inicio de conversaciones de paz, llamamientos que se intensificaron ante los avances militares obtenidos por el Ejército ucraniano en las últimas semanas, especialmente en las provincias de Jarkov y por la recuperación de la ciudad de Jerson.