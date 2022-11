Conferencia de prensa en el Acosta para defender al vicerrector sancionado por Acuña

Pascuarelli se enteró del sumario a través de los medios de comunicación y no de una notificación.

La comunidad educativa de la escuela Mariano Acosta realizará este miércoles una conferencia de prensa en defensa del vicerrector de esa institución, Julio Pasquarelli, tras la sanción administrativa emitida por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, al considerar que "adoctrinó" a estudiantes y docentes en un discurso durante las tomas de escuelas secundarias en septiembre pasado."En defensa del prestigio, honor y trabajo de nuestro vicerrector", sostuvieron desde la escuela en la convocatoria a la conferencia de prensa dirigida a "la comunidad educativa, sectores de la cultura, organismos de derechos humanos, sindicatos y legisladores".La actividad se realizará este miércoles a las 12.30 en la sede de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta”, ubicada en la calle General Urquiza 277 de la ciudad de Buenos Aires.El vicerrector se enteró del sumario a través de los medios de comunicación y no de una notificación., que habíamos podido retomar un poco la tranquilidad,. Es decir,", dijo Pasquarelli a la TV Pública."Yo hasta el día de hoy no estoy notificado de ninguna sanción", resaltó.Julio, en un discurso que se viralizó en redes sociales,En la escuela "educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio", escribió la ministra María Soledad Acuña en su cuenta de Twitter al justifica la sanción administrativa.El vicerrector también reiteró que durante la toma de la escuela recibió una amenaza., contó en diálogo con la Televisión Pública, y analizó: "Lo comenté varias veces y me sigue pareciendo algo horrible, y también me parece que me escucho y pareciera ser terrible que naturalicemos esto".