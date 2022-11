Por amplia mayoría, el G20 condenó "con firmeza" la guerra en Ucrania

Cumbre del G20 en Indonesia. Foto: AFP

El conflicto con la exportación de cereales

Los intentos por la conciliación entre ambos países

La "mayoría" de los miembros del G20 "condenan con firmeza" la guerra entre Rusia y Ucrania, según un borrador del comunicado final negociado por los delegados de los países y que todavía debe ser debatido a nivel de jefes de Estado antes de ser presentado el próximo miércoles cuando finalice la cumbre en Indonesia."La mayoría de los miembros condenan enérgicamente la guerra en Ucrania y subrayan que está causando un inmenso sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial”,, ya que el Kremlin objeta que se trate de una invasión y se refiere al conflicto como una "operación militar especial" necesaria para la seguridad nacional rusa.admite que "hubo otros puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación y las sanciones" contra Moscú, y aunque reconoce que el G20 “no es el foro para resolver las cuestiones de seguridad”,aprobada el marzo pasado contra la invasión.Todavía sujeto a revisiones por los jefes de Estado o Gobierno y cancilleres,“El uso o la amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible. La resolución pacífica de los conflictos, los esfuerzos para hacer frente a las crisis, así como la diplomacia y el diálogo, son vitales. La era actual no debe no ser la de la guerra”, apunta.El borrador del comunicado los cereales ucranianos bloqueados por la guerra y los fertilizantes rusos afectados por las sanciones, y pide su “continuidad” ante su vencimiento el 19 de noviembre.Ucrania es uno de los principales productores de granos del mundo y Rusia uno de los principales exportadores de fertilizantes.La invasión por parte de Rusia y, con la mediación de Turquía y la ONU, pero el Kremlin pone en duda su continuidad al argumentar que no se cumplió la parte que facilitaba la venta de sus fertilizantes y que los alimentos que salen de Ucrania no están yendo a los países que más lo necesitan.En otro párrafo vinculado a la situación en Ucrania,Aclara que “esto incluye la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y la adhesión al derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles y las infraestructuras en los conflictos armados"., pese a las diferentes posturas de los miembros sobre el tema.El primero en referirse a esto fuesobre la invasión.“El hecho de que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo a nivel de delegados indica que estamos en la dirección correcta”, afirmó el dirigente europeo en una conferencia para la prensa acreditada en la cumbre.En sintonía,"Van a ver a la mayoría de miembros del G20 dejar claro que condenan la guerra de Rusia en Ucrania, que ven la guerra de Rusia en Ucrania como la raíz de un inmenso sufrimiento económico y humanitario en el mundo", dijo a la prensa un funcionario del gobierno estadounidense del presidente Joe Biden, que pidió no ser identificado., y de acordarse una declaración consensuada con una clara mención a la guerra de Ucrania,Ninguna de las reuniones ministeriales del G20 realizadas antes de esta reunión de líderes logró un consenso, ante las discrepancias entre los miembros del grupo de las economías más importantes del mundo, que incluye además a la propia Rusia., de cara a las negociaciones por el comunicado final.En ese sentido, destacaron la labor diplomática del mandatario indonesio Joko Widodo, que se reunió personalmente con sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodomir Zelenski, al visitarlos en sus respectivas capitales para intentar tender puentes.