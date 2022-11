El premier británico criticó la ausencia de Putin en el G20

"Respaldaremos a Ucrania mientras sea necesario", indicó el primer ministro británico, Rishi Sunak.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, criticó este martes laen Indonesia, tras pedirle al Kremlin que "ponga fin a la guerra bárbara" contra Ucrania"Es notable que Putin no se sintiera capaz de unirse a nosotros aquí", dijo el flamante premier durante su discurso en la primera sesión de debates que se realizó en Bali."Quizá si hubiera venido podríamos haber solucionado algo", añadió en presencia del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien encabeza la delegación de su país en la cita.", indicó Sunak, que está en el poder hace tan solo tres semanas al reemplazar en el cargo a Liz Truss."Es muy simple: los países no deberían invadir a sus vecinos, no deberían atacar la infraestructura civil y la población civil y no debería amenazar con una escalada nuclear", añadió ante los representantes del G20.Para Sunak, el régimen de Putin "aplastó la disidencia interna y se revistió de una fachada para validarse solo a través de la violencia", por lo que ahora debe enfrentarse a un "coro de oposición global a sus acciones".