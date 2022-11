El DT Flick siente presión por los éxitos del pasado, no por los fracasos recientes

El DT alemán Flick. / Foto: TW@DFB_Team.

Hans Flickeste martes que sepero se debe a los éxitos del pasado más que por la rápida eliminación en el Mundial de Rusia 2018."En Alemania siempre hay mucha presión y las expectativas son altas antes de cada torneo. Pero no tiene que ver con el pobre desempeño en los últimos mundiales sino más bien con los grandes éxitos del pasado. No sentimos ninguna presión externa; hay una máxima exigencia personal", dijo Flick.En una entrevista con el diario Marca, el técnico alemán, quien en mayo de 2021 sustituyó a Joachim Low como seleccionador, habló de la presión que sufre el equipo.Sobre el el Grupo E, en el que Alemania jugará ante España, Costa Rica y Japón, en exentrenador del Bayern Munich dijo: "No sé si es el grupo más difícil; siempre es complicado hacer este análisis antes del torneo, pero es un verdadero desafío".Flick considera muy duro al equipo español: "España tiene un estilo propio e inconfundible y dirigida por Luis Enrique luchará por el título. ¿Cómo venceremos a los españoles? Con un poco de suerte", señaló.