Nona Fernández y Andrés Neuman: recuerdos, memoria e interpelación por el presente

El encuentro que tuvo lugar este lunes en Casa de América.

La escritora, guionista y feminista chilena Nona Fernández.

Andrés Neuman, Inés Martín Rodrigo y Fernández en la charla del Festival Ñ madrileño.

El escritor argentino radicado en Españay la chilenadialogaron hoy sobre memoria y olvido en Casa de América en Madrid, en el marco del, y la conversación fue una oportunidad para problematizar las historias de sus países pero también para señalar qué aporta la literatura para que repensar el pasado sea resignificarlo en función del presente.El salón Simón Bolívar del monumental edificio de Casa de América fue el escenario para un encuentro presentado por, director de la institución;, director del festival; y, la directora literaria, quienes celebraron la alta concurrencia a la primera de las actividades de lo que es la Semana Eñe, una serie de actividades que se realizan a diario desde hoy y hasta el 27 de noviembre., se pronuncióal ganar el National Book Awards 2014. Larumbe recuperó la cita para dar lugar a las disertaciones e inmediatamente fue la escritora española Inés Martín Rodrigo quien los presentó y propuso conversar sin solemnidades apuntando una primera pregunta: ¿Puede la literatura ser una herramienta para fijar el pasado y recuperar la memoria?Fernández (Santiago de Chile, 1971), llegada hacía muy pocas horas de Chile, dijo queporque consideró que la literatura problematiza el pasado para pensar el presente y la definió como, pero invitándonos siempre a pensar el presente., advirtió la también actriz y guionista.Neuman, quien dijo proponersecomo forma de representar al país invitado de honor en esta edición, pero también tomando al idioma o al dialecto como formas del recuerdo, respondió con una caracterización de la memoria entendida desde distintos tipos: la anecdótica, que se propone pensar para no olvidar; la personal e íntima, que lo remitió a los primeros tiempos de una vida "desde los que partimos y los que creemos que olvidamos"; la nostálgica, que renuncia al futuro para mirar con placer el pasado; y la corporal que se construye con lo que falta.La autora de "Mapocho" y "La dimensión desconocida" retomó esa idea para plantear "al cuerpo como contenedor de memoria" y se agarró del ejemplo de Neuman de esa memoria corporal y personal que tiene muy presente en estos días por convivir con su hijo bebé., lo acompañó Fernández en ese punto y trajo a la mesa aquella memoria traumática de la que muchas veces no sabemos dar cuenta, desentrañar., aseveró.Martín Rodrigo les preguntó si en ese ejercicio de la memoria se pueden construir recuerdos fiables. Neuman (Buenos Aires, 1977) hizo hincapié en ese punto en la importancia del punto de vista porquey recordó una cita de un filósofo francés que decía que "la historia es la novela de los acontecimientos y la novela es la historia de los sentimientos". En ese cruce se da para el autor de "Fractura", "El viajero del siglo" y "Anatomía sensible" ese punto de vista.Fernández asumió queEn ese sentido compartió un recuerdo, el del trabajo que hizo para narrar la historia de una compañera suya del Liceo cuyo padre había sido un militar de la dictadura chilena. Al comenzar a escribir, ya había pasado bastante tiempo, entonces fue a sus recuerdos pero acudió también a los de sus compañeros y compañeras: todos recordaban a esa niña llamada Estrella de maneras muy distintas., expresó.Neuman advirtió que coincidía con esa idea perobregó por queEl también poeta y traductor señaló que en esa instancia del recuerdo hay siempre trauma donde se cruzan lo personal, lo familiar y lo colectivo y este proceso involucra tres turnos: uno en el que la protagonista es la generación que vive el trauma, donde "el recuerdo es indecible, inenarrable, es tan fuerte que aparece la afasia"; otro en el que la generación siguiente va tomando perspectiva histórica pero "es inoportuno el recuerdo, prima lo inconveniente"; y un tercero en el que los nietos y nietas ya no tienen tan presente la cadena de incomodidad pero el recuerdo del trauma se torna "inconcebible".Para Neuman esto demuestra que nunca parece ser un buen momento para retomar el trauma y es ahí donde sirve la literatura.En ese punto,los interrogó acerca de cómo la literatura puede ayudar a iluminar la parte invisibilizada de la historia y Fernández tomó la palabra enseguida para afirmar que su escritura se construyó con las ganas orgánicas de iluminar aquello que no estaba iluminado cuando era chica y la dictadura de Pinochet asediaba Chile.La autora convocó a pensar el presente, la coyuntura y manifestó su preocupación por el proceso chileno reciente en el que se votó el plebiscito para modificar la constitución pinochetista y ganó el no, y señaló que ahí el tema de la memoria estuvo muy involucrado., se preguntó y enfatizó:. En ese sentido dijo que, como alguien que le dedica mucho tiempo a intentar recordar, proponía pensar nuevas estrategias para el plano artístico.Neuman intentó esbozar una reflexión sobre este presente y aseguró que hoy no se trata de falta información, hay una sociedad más informada pero destacó queSobre el final, el escritor se permitió un recuerdo: el de su tía Silvia, quien falleció hace unos años en España donde había llegado exiliada, luego de haber estado detenida desaparecida en la dictadura argentina. Ella había asistido a ese salón cada vez que su sobrino fue invitado.Él, en su novela "Una vez Argentina" se había propuesto contar la historia familiar. La etapa en la que ella estaba detenida en un campo de concentración la recuperó a través del resto de los integrantes de la familia, porque le habían advertido que la tía. Esa primera edición del libro se construyó con la omisión de su testimonio directo.Hasta que para la reedición del libro, muchos años después, se propuso ir directo a Silvia. La conversación fue telefónica y su tía le contó. Para Neuman, queda el interrogante de si ella deseaba hablar y nadie le había preguntado o si esas décadas la prepararon para lo que dijo ese día telefónicamente.Fernández prometió leer esa segunda edición de la novela, había leído la primera pero ahora dijo que quería encontrarse con la voz de Silvia.Así finalizó la conversación en Casa de América, mientras afuera garuaba y los asistentes, muy pocos de ellos con barbijos, se agolpaban en la mesa de la puerta del salón para adquirir los libros de ambos autores.