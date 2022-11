Jorge Valdano ponderó a la Argentina y además contó cuál es su mayor problema

Valdano, Campeón del Mundo, y su mirada sobre la Argentina

Jorge Valdano afirmó este lunes que los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán "una ventaja" para el Mundial de Qatar 2022 porque son "un equipo y no una selección".Valdano destacó el trabajo y la buena relación del plantel argentino, considerado uno de los candidatos a ganar la próxima Copa del Mundo, en un adelanto de su charla con el exfutbolista español Álvaro Benito para el especial "Fútbol y Vida" del streaming "Universo Mundial"."Argentina tiene una ventaja, que logró en los últimos dos años, y es que es un equipo, no una selección", indicó el ex DT de Real Madrid."Encontró una armonía, se ríen juntos, lloran juntos, tienen a Messi como fuese Dios, y al ganar la última Copa América, Messi se ha liberado", señaló el exdelantero de Newell's Old Boys.Para Valdano,"El fútbol cambió de escenario, ya no se aprende en la calle, se aprende en la academia. Y el salto de la calle a la academia, a Europa lo hizo mejor porque el fútbol europeo siempre fue académico. Y además por cuestiones económicas, porque la academia necesita de refacciones en las instalaciones. En Argentina o en Brasil, el salto a la academia ha sido demasiado largo y los ha empeorado individualmente, pero es una teoría mía", señaló Valdano a Benito, a quien hizo debutar en la primera división del Madrid en la temporada 1995/1996.