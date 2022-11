Se realizó un homenaje para las 16 veteranas que participaron en la Guerra de Malvinas

(Foto: Alfredo Luna).

(Foto: Alfredo Luna).

(Foto: Alfredo Luna).

(Foto: Alfredo Luna).

La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur homenajeó este lunes a las 16 veteranas que participaron en 1982 del conflicto del Atlántico Sur con la exhibición de la muestra fotográfica y obra teatral "Valientes, una historia de mujeres" y con una entrega de medallas conmemorativas en la sede de la Cancillería., afirmó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona."Es importante en estos 40 años de la Guerra de Malvinas poner en valor el aporte de mujeres y hombres en ese hecho traumático que fue la guerra, y hacerlo a través de expresiones culturales y artísticas es sumamente enriquecedor", expresó Carmona a esta agencia en el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería.Asimismo, recalcó que este tipo de iniciativas "permite seguir visibilizando que hay una disputa de soberanía y un caso de colonialismo pendientes", en relación a la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas, pero también "un fuerte compromiso del pueblo argentino que expresa a través del arte y la cultura la reafirmación de nuestra soberanía".De esta manera, se refirió a la actividad efectuada en el edificio de la Cancillería ubicado en Esmeralda 1212, del barrio porteño de Retiro, un "lugar que no está asociado a la guerra sino a la diplomacia", describió sobre el sitio escogido para presentar una obra que realza "la voz de mujeres que transmitieron su espíritu malvinero y nos honran con su presencia hoy", dijo.es una obra de formato semimontado con dramaturgia de la directora teatral Victoria Lerario y la fotógrafa documentalista de Río Gallegos Ivy Perrando Schaller, que homenajea a las veteranas "con A" -como señaló la propia Perrando Schaller-, que estuvieron dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto bélico con Gran Bretaña., dijo a esta agencia Perrando Schaller, quien destacó el espíritu patriótico de las 16 mujeres que estuvieron en el TOAS y que "eligieron voluntariamente ir a Malvinas". "Eso las hace, sobre todo, soberanas", enfatizó.Ellas son las instrumentadoras quirúrgicas del Ejército Susana Mazza, Silvia Barrera, María Marta Lemme, Etel Navarro, María Cecilia Riccheri y María Angélica Sendes. Y de la Armada Argentina, las radiooperadoras navales Mariana Soneira y Marcia Marchesotti; las oficiales comisarias Graciela Liliana Gerónimo y Marta Beatriz Giménez; la comisaria Graciela Cáceres y la enfermera civil Doris West.Reconocidas por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fueron las civiles voluntarias Maureen Dolan de Richards, Sylvia Storey y Cristina María Cormack, y por la Fuerza Aérea la caba principal María Liliana Colino., afirmó Perrando Schaller, quien pudo acceder hace unos meses al acervo fotográfico de la agencia estatal de noticias y reconocer a los protagonistas de una estrategia secreta del Estado Mayor Conjunto con protagonismo femenino que la dictadura militar ejecutó en medio del conflicto de 1982, en una de las fotos recuperadas por Télam.Durante la obra, las seis actrices fueguinas vestidas de negro sobre el escenario del auditorio Belgrano fueron relatando las experiencias, vivencias y recuerdos de las veteranas que "gracias a su voz y su memoria a partir de ahora también son nuestras".Vivencias como la de Doris West, presente este lunes con 93 años en el auditorio, quien como enfermera en el buque carguero "BM Formosa" tejía en su camarote cuando cayó la primera de tres bombas, pudo percibir ese "silencio que sigue a los segundos de conmoción tras el impacto" y fue la única mujer testigo de haber recibido "fuego amigo" durante la guerra."Éramos instrumentadoras quirúrgicas pero fuimos camilleras, ayudantes de laboratorio y esterilización, psicólogas improvisadas, hicimos de hermanas, de mamás para escuchar a los soldados cuando necesitaban hablar", dice una de las actrices que recita el testimonio de Barrera, una de las seis instrumentadoras quirúrgicas a bordo del buque "ARA Almirante Irízar".expresó a Télam Barrera, quien se sentó en la primera fila del auditorio junto a las otras veteranas presentes.Para la instrumentadora quirúrgica del Hospital Militar Central ", sobre todo nosotras que somos de sanidad, porque fue la primera vez en la historia que se despliega la sanidad militar al completo actuando por aire, por tierra y por mar".La obra terminó con el grito al unísono de "de las seis actrices en escena, tras lo cual los espectadores se pusieron de pie en una gran ovación. Y comenzó a escucharse la emblemática canción "Inconsciente Colectivo" de Charly García.A continuación, el secretario Carmona entregó las medallas conmemorativas a las veteranas presentes y a los familiares de aquellas que ya no están o que no pudieron asistir.