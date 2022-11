Fernández afirmó que son “insostenibles” los sobrecargos del FMI

📺"En el mundo en el que vivimos, no podemos vivir en guerra. No podemos ser complacientes con esa realidad, y debemos exigirle a las partes en disputa que encuentren una salida dialogada". El presidente @alferdez en la entrevista con @mperelman por @FRANCE24_es. pic.twitter.com/Nb9z0ycjeq — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 14, 2022

El Mercosur en agenda

Sobre el Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández reiteró este lunes que resultany remarcó que la Argentina reclama no ser tratada "con una suerte de intereses punitorios".Fernández aseguró que la guerra en Ucrania le costó a la Argentinay, por esa razón, remarcó que "los montos (de sobrecargos) deben ser revisados", en una entrevista con el portal informativo France 24 desde Bali, Indonesia, donde participa del G20.El Presidente pidió que Rusia y Ucrania "encuentren una solución" a la guerra, que es "padecida por el hemisferio sur" y también afecta de manera "muy cruenta" a Europa., señaló.Al respecto añadió: "La guerra que transcurre en el hemisferio norte es padecida por el hemisferio sur. Es además muy cruenta porque hay un continente que está padeciendo: Europa. Por eso estoy planteando que nos sentemos para exigirle a las partes en disputa que encuentren una salida".Además, afirmó que la guerra en Ucrania le costó a la Argentinaporque debió pagar más caro energía, alimentos y fertilizantes" y, por esa razón, remarcó que "los montos (de sobrecargos del FMI) deben ser revisados".Además, Fernández señaló el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es "difícil de implementar", afirmó que las tensiones dentro del oficialismo "no son tan importantes como las presenta la prensa", y estimó que se dio "un paso importante" para la reanudación del diálogo en Venezuela a partir de la convocatoria del presidente de Francia, Emmanuel Macron.En cambio, señaló que el expresidente norteamericano Donald "Trump hizo todo lo necesario por dividir a Venezuela y dejarla en una situación de aislamiento"."Hoy una parte de la oposición (venezolana) sigue cuestionando al Gobierno de (Nicolás) Maduro. Tienen que recuperar el diálogo, encuentren un mecanismo para convivr democráticamente y resolver sus diferencias", indicó Fernández."El acuerdo UE-Mercosur lo firmaron los gobiernos de Mauricio Macri y de Jair Bolsonaro. Son acuerdos muy difíciles de implementar para Brasil y Argentina. Creo que el vínculo entre UE y Mercosur tiene que ser privilegiado, pero el acuerdo tiene que tener en cuenta las asimetrías que existen", marcó Fernández y detalló que "la irrupción de la industria europea automotriz puede ser una gran problema para las economías de Argentina y Brasil".Por otra parte, el Presidente aseguró que "las tensiones" dentro del Frente de Todos "no son tan importantes como las presenta la prensa"."Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, sí. Vamos a resolver las cosas como se resuelven en democracia. Mi responsabilidad en este tiempo es gobernar y resolver la inflación, el deterioro de los salarios", destacó.El mandatario aseveró que dentro del Frente estánya que "fue el pasado el que nos endeudó, el que cerró pymes. No queremos volver. Y para eso tenemos que estar unidos", añadió.En ese sentido, Fernández comentó que en este momento no está analizando la posibilidad de competir por su reelección en los comicios del año próximo y ratificó que su objetivo está orientado a "dejar los cimientos firmes" para el próximo período de Gobierno., respondió Fernández cuando le preguntaron si competirá para encabezar un nuevo período presidencial a partir del 2023 y agregó: