Una mala jugada: un futbolista alemán espera por sumarse a su selección

ℹ️ @mterstegen1 wird heute wegen eines Magen-Darm-Infekts zunächst nicht wie geplant mit dem Team in das WM-Kurztrainingslager in den Oman fliegen. Er bleibt vorerst in Frankfurt und wird nach seiner Genesung schnellstmöglich nachreisen.



Gute Besserung, Marc! 🙏 pic.twitter.com/JKHGSSISAa