Regeneración de huesos y energía con CO2, en el premio a científicas de L'Oreal-Unesco

Daniel Filmus participó de la ceremonia. Foto: Osvaldo Fanton.

Guillermina Amica y Carla GIacometti, las dos investigadoras premiadas. Foto: Osvaldo Fanton.

Una investigación de Córdoba

La agenda climática en Bariloche

La distinción va por su decimosexta edición. Foto: Osvaldo Fanton.

La trayectoria del premio

La química Carla Giacomelli y la ingeniera Guillermina Amica fueron las galardonadas este lunes en la edición nacional del, que se realiza por decimosexto año consecutivo en el país con el objetivo deLa ceremonia de premiación contó con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la presidenta del Conicet, Ana Franchi; el director de la Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe, Ernesto Fernández Polcuch, y el presidente de L’Oreal Argentina, Jean-Noël Divet, entre otras autoridades.“Nos parece muy bueno el eslogan de ‘la ciencia cambió al mundo, ellas cambiaron las reglas’. Agregaría que es que ‘entre todos y todas cambiamos las culturas’, porque Argentina ha avanzado mucho en las reglas que promueven la igualdad”, dijo Filmus antes de la premiación.Y adelantó queconstruyendo jardines en los lugares de trabajo y que próximamente inaugurarán unLa directora del Conicet agregó que “las mujeres necesitamos de los sistemas científicos tecnológicos, de las organizaciones internacionales como la Unesco y de las empresas como L’Oreal para que nuestras carreras no sean doblemente difíciles, sino simplemente igualmente difíciles que la de nuestros compañeros varones”.Y agregó queTambién recordó que las mujeres están presentes en la ciencia, pero “menos visibles” porque “solo el 5% de las mujeres sacan los premios Nobel en ciencia, y eso es gravísimo”., investigadora principal del Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (Conicet-UNC), de Córdoba, laureada en la categoría Premio, indicó a Télam queRepresenta una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo que llevamos a cabo no sólo en investigación básica sino también en la vinculación con el sector socio-productivo".La científica señaló que "visibilizar el trabajo en ciencia de una mujer en el interior del país ayudará a niñas, adolescentes y jóvenes a embarcarse en esta fascinante aventura que es el trabajo científico, habitualmente vinculado con una actividad masculina, solitaria y rutinaria"."Si bien es cierto que la brecha de género en las STEM (siglas en inglés de las disciplinas Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es importante, de ninguna manera el trabajo científico es sólo para hombres, sino que se trata de un trabajo colectivo y creativo que debe nutrirse de tantas diversidades como sea factible", sostuvo.El proyecto por el que recibió el premio se llama" y tiene por objetivo el diseño de materiales que permitan estimular la regeneración ósea."Lo que diseñamos es biomaterial híbrido, esto es un material compatible para el uso en seres vivos (incluidos humanos) que está formado por distintos componentes (compuestos orgánicos, inorgánicos, biológicos) y cuya función es reemplazar o reparar un tejido dañado", explicó Giacomelli.Y continuó:El objetivo de esta combinación de componentes es preparar un biomaterial con diversas funcionalidades para resolver un trauma (lesión)""En particular el proyecto propone generar una estructura de sostén formada por proteínas de seda que contengan nanopotadores de fosfato de calcio (cuya composición es similar a la parte mineral de los huesos) para transportar genes que codifiquen la expresión de las proteínas necesarias para generar hueso sano", precisó.Y añadió: "La estructura proteica es biodegradable (reabsorbible) a medida que los nanoportadores ingresan a las células óseas para liberar a los genes en su interior y expresar la proteína de interés terapéutico. De este modo, el hueso se repara por la acción de las proteínas expresadas por las células y la estructura proteica de sostén desaparece".El proyecto se encuentra en etapa de investigación básica:y se podrían utilizar para reparar traumas óseos en ortopedia y odontología".Por su parte, Guillermina Amica, investigadora asistente en el Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica de Conicet, y ganadora en la categoría Beca, trabaja en la"Buscamos aprovechar un residuo gaseoso contaminante (CO2) como materia prima para generar productos con valor agregado. La particularidad de los materiales que estudiamos es que son sólidos con la capacidad de poder almacenar hidrógeno en su interior de manera química", explicó Amica a Télam.Y continuó: "Estos materiales sólidos, en ciertas condiciones, pueden reaccionar con el CO2 para generar gases sintéticos de interés como metano o mezclas combustibles hidrógeno-metano".Debido a la crisis climática,"La emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de dióxido de carbono, es la responsable del cambio climático que engloba no sólo el calentamiento global sino también cambios en las precipitaciones, vientos y el nivel del mar. Frente a este contexto de crisis climática es fundamental trabajar con diferentes enfoques: por un lado, aumentar el protagonismo a las energías limpias y renovables", recordó la investigadora."Por el otro -siguió-, como muchos procesos industriales generan como subproducto el CO2 y lo liberan al aire, es necesario implementar tecnologías que nos permitan capturarlo, almacenarlo y por qué no, usarlo para producir algo con valor agregado. Este proyecto busca combinar los ciclos del hidrógeno y del dióxido de carbono".Sobre el premio,Eso es muy positivo para todo mi grupo de investigación porque la actividad científica requiere de un trabajo multidisciplinario".En Argentina, el Premio L'Oreal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia se lleva a cabo desde hace 16 años en colaboración con Conicet y ha reconocido hasta el momento a 46 mujeres científicas -sin incluir a las ganadoras de la edición actual- que representan provincias y ciudades de todo el país; desde 2017, el número de reconocimientos en el premio local se ha extendido de 2 a 6.Las menciones especiales de 2022 en la categoría Premio fueron para Lucía Mercedes Fama, investigadora en el Instituto de Física de Buenos Aires (IFBA, UBA-Conicet) y para Liliana Verónica Mogni, investigadora en la Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN, Conicet-CNEA).En tanto que en la categoría Beca las menciones especiales fueron para Lucía Asaro, investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema, Conocet-Unmdp) y para Noelia D´Elía, investigadora en el Instituto de Química del Sur (Inquisur, Conicet-UNS).