Esperan recaudar 80 millones de dólares con una pintura de autos accidentados de Warhol

Un mosaico en base a la foto de un accidente automovilístico.

Una rara pintura de Andy Warhol que no se ve desde hace 35 años en el mercado, que muestra un accidente de autos, saldrá a subasta el miércoles en la casa Sotheby's y espera alcanzar el valor de 80 millones de dólares.A solo seis meses de que el retrato de Marylin Monroe se convierta en la segunda obra más cara de la historia (por 195 millones de dólares), esta vez saldrá a la venta la obra "White Disaster (White Car Crash 19 Times)", que presenta imágenes repetidas de un automóvil destrozado luego de una gran colisión.Se trata de una suerte de, basado en una fotografía espeluznante que apareció en un artículo sobre un accidente publicado en la revista Newsweek el 3 de junio de 1963.La repetición que emplea Warhol atenúa y multiplica el horror, al mismo tiempo que subraya la omnipresencia de los medios de comunicación y la agitación constante del ciclo de noticias.director de arte contemporáneo de la casa de subastas en Nueva York, dijo que con una obra de "esta calidad y rareza y inmenso poder visual, el cielo es el límite".La última vez que la pintura salió a subasta fue en 1987, se vendió en Christie's por 650.000 dólares, aunque desde entonces se ha vuelto a vender de forma privada.En 2013 había salido a la venta la obra "Silver Car Crash 2 (Doble desastre)" de Warhol, una pieza de la una serie relacionada que se vendió por 105,4 millones de dólares en Sotheby's y hasta ese año había sido la obra de Warhol más valiosa jamás vendida en una subasta, hasta Marylin.Sotheby's, quela describió como una "obra maestra monumental", que no ha estado a la vista del público durante más de 15 años."No hay duda de que la magnitud física del panel, el más grande de todos los accidentes automovilísticos de panel único de Warhol, tiene el poder de invocar una sensación de asombro y reverencia similar a la de un retablo religioso. De hecho, los matices religiosos de la obra se extienden más allá de su mera escala", dijo la subastadora en un comunicado.Warhol comenzó a serigrafiar imágenes de accidentes automovilísticos, accidentes aéreos y otras catástrofes a principios de la década de 1960, utilizando fotografías de periódicos y archivos policiales como material de origen.El año pasado, el Museo de Brooklyn había presentado una exhibición que examina la relación entre el trabajo de Warhol y su fuerte fe católica. El artista pop fue criado por su devota madre católica, Julia, con quien rezó diariamente durante las dos décadas en las que compartieron un hogar en Nueva York. Iba a la iglesia con regularidad, conoció al Papa y financió los estudios de su sobrino para convertirse en sacerdote.El interés por el artista estadounidense sigue más vivo que nunca: a principios de este año, Netflix estrenó una serie documental basada en sus memorias, "The Andy Warhol Diaries", y el actor estadounidense Jared Leto confirmó que interpretará a Andy Warhol en su biopic, una próxima película aún sin fecha de estreno que estará basada en el libro "Warhol: The Biography" de Victor Bockris.