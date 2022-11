Extendieron los permisos de exploración offshore a tres compañías petroleras

Las empresas podrán extender su exploración offshore dos años más. Foto: Archivo.

La Secretaría de Energía extendió por dos años el período de exploración offshore otorgado a las empresas, en la costa fueguina del Mar Argentino.La medida se dispuso a través de las resoluciones 765/2022 y 766/2022, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, en atención a las dificultades de traslado de personal y equipamiento a raíz de la pandemia de coronavirus., en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera, en el que se obtuvieron permisos en 18 áreas de tres cuencas con una inversión total de US$ 724 millones.En el caso del área denominada MLO114, la oferta de Tullow Argentina Limited Sucursal Argentina, Pluspetrol S.A. y Wintershall Dea Argentina S.A., fue de US$ 105.970.000.Mientras que en el área MLO-119, las mismas compañías ofertaron US$ 82.445.000.En los considerandos de las normas, se indicó que muchas empresas habían solicitado la suspensión del plazo "por cuanto la exploración de hidrocarburos en áreas costa afuera se realiza principalmente a través de la adquisición de sísmica para conocer el potencial de los recursos hidrocarburíferos que se disponen en un determinado lugar".Esa tarea, añadió la resolución, "conlleva la contratación de buques especialmente diseñados para realizarla, cuya disponibilidad depende del nivel de actividad, logística de la operación y ventanas climatológicas, entre otras variables".En ese marco, Energía consideró