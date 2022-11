"Los Monos" atacaron de 12 tiros el penal de Marcos Paz donde está preso "Guille" Cantero

El penal de Marcos Paz que fue atacado el domingo.

"Guille" Cantero está detenido desde 2013.

La banda narco rosarina “Los Monos” atacó de 12 balazos unadonde cumple sus múltiples condenas su jefe Ariel “Guille” Cantero, ycon la leyenda “con la mafia no se jode”, informaron este lunes fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió a las 18.25 del domingo en el predio donde se está construyendo lo que será elde Marcos Paz, lindero al número II, que es la cárcel federal de máxima seguridad donde está preso Cantero.Los atacantes llegaron en un auto color gris y desde allí bajaron para efectuar al menos 12 balazos con pistolas calibre 9 milímetros.Seis de esos disparos impactaron en la garita del sereno de la obra, quien de todas formas salió ileso del ataque., dice la amenaza escrita en un cartón que dejaron los delincuentes en el lugar del hecho.Minutos antes del hecho, la banda grabó dentro de un auto con caja automática un video -difundido por el canal de noticias C5N-, donde se ve el mismo cartel sostenido por un delincuente y luego se exhiben cinco pistolas semiautomáticas.En el video, que dura 15 segundos, no se ve ninguno de los rostros de los atacantes, pero sí se observa que todos tenían colocados guantes de látex celestes.El caso es investigado por la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz, que depende del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, es decir en el ámbito de la justicia penal ordinaria, aunque fuentes judiciales indicaron a Télam que no se descarta que en las próximas horas se plantee una cuestión de incompetencia y gire las actuaciones –por ahora caratuladas como “abuso de arma”-, al fuero federal.Por ello,que es el que está de turno y tiene jurisdicción federal en esa zona.La Ayudantía Fiscal de Marcos Paz convocó este domingo a los peritos de la Superintendencia de Policía Científica de la policía bonaerense, quienes en el lugar secuestraron no solo el cartel de la amenaza, sino también evidencia balística.Una fuente de la investigación precisó a Télam que, todas ellas de calibre 9 milímetros, que fueron recolectadas para posteriores estudios que revelarán qué cantidad de armas se emplearon para el ataque y para eventuales y futuros cotejos balísticos."En el video se observa que son todas pistolas 9 milímetros, algunas marca Bersa, otras Browning y alguna otra que puede ser una Tanfoglio. Una de ellas incluso con un cargador extendido", dijo a Télam un jefe policial sobre el armamento que se ve en el video.Si bien "Los Monos" tienen varios antecedentes de balaceras a edificios judiciales, policiales o viviendas particulares de funcionarios, todos ocurrieron en ámbito de la provincia de Santa Fe y esta es la primera vez que lo hacen fuera de esa jurisdicción.mientras tenía un pedido de captura por su participación en un asesinato en venganza de la muerte de su hermano "Pájaro".Desde entonces acumuló ocho condenas por distintos delitos –tráfico de drogas, homicidio, balaceras, secuestro extorsivo- por 96 años de cárcel y está preso en el penal federal de Marcos Paz.