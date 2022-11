Messi, en la previa de los Mundiales

Alemania 2006

El debut mundialista de Messi, en 2006. / Foto: Archivo.

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

El mundial de Sudáfrica encontró a Messi en un gran momento, aunque la selección no logró aprovecharlo. / Foto: Juan Roleri.

Rusia 2018

Brasil 2014, donde la consagración se escapó por poco. / Foto: Juan Roleri.

Qatar 2022

Rusia 2018, un torneo olvidable para la selección. / Foto: Maximiliano Luna.

Lionel Messi puso formalmente este lunes su cabeza en "modo Mundial", al llegar a Abu Dhabi para unirse al seleccionado argentino, con el que participó de una práctica abierta en el estadio Al Nahyan cara al amistoso del miércoles próximo ante Emiratos Árabes, último antes del debut en Qatar 2022.El capitán argentino llegó a esa ciudad después de participar el domingo en la goleada de París Saint-Germain sobre Auxerre (5-0) por la Ligue 1, en la que regresó a las canchas tras una fecha de ausencia por una inflamación en el tendón de Aquiles.A los 35 años, el futbolista siete veces ganador del Balón de Oro asume el desafío de disputar su quinta Copa del Mundo en busca del gran objetivo que le resta en su formidable carrera: la consagración mundial con su seleccionado.Desde el inicio de la presente temporada, Messi disputó 19 partidos con un balance de 12 tantos y 14 asistencia, testimonio sobre una actualidad que ilusiona al público argentino. En la Ligue 1, el astro lidera el rubro de la cesiones con 10 pases gol.¿Cómo llegó a las cuatro ediciones anteriores de la Copa del Mundo?. Esa temporada, la 2005/06, Messi disputó 35 partidos y marcó 10 goles en el equipo "culé" dirigido por Frank Rijkaard.Sin embargo, no le quedó un gran recuerdo de esa campaña ya que sufrió un desgarro contra Chelsea en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y no pudo jugar en el resto del camino hacia la conquista del título europeo.El 30 de mayo volvió a jugar con el seleccionado en un amistoso ante Angola disputado a diez días del debut en Alemania contra Costa de Marfil, que vivió desde el banco.. Ya con la 10 de Barcelona en la espalda completó 64 partidos y marcó 48 goles en la temporada 2009/10.El 16 de mayo disputó su último partido con Barcelona, marcó dos goles y además de festejar el título de LaLiga, fue el artillero del campeonato con 34 tantos.En total, tuvo un mes de descanso hasta el debut contra Nigeria ya que Diego Armando Maradona lo preservó y no lo puso en la despedida del equipo contra Canadá en el estadio Monumental.Si cuatro años atrás ya era una estrella, Messi,Con 48 goles en 57 partidos, el rosarino no tuvo el mejor cierre de temporada con Barcelona ya que en la última fecha perdió el título de LaLiga contra el Atlético de Diego Simeone en el Camp Nou.Después de ese partido, jugado un 17 de mayo, fue liberado y se unió al plantel de Alejandro Sabella que lo incluyó en los dos partidos amistosos previos a la competencia: contra Trinidad y Tobago en el Monumental y poco más de media hora (y un gol) ante Eslovenia en La Plata, poco más de una semana antes del estreno con Bosnia en Río de Janeiro.El astro cerró esa temporada 2017/18 con 52 goles en 64 partidos con Barcelona bajo la conducción de Ernesto Valverde, el reemplazante de Luis Enrique, último entrenador en llevarlo a ganar la Champions League.El 20 de mayo, la "Pulga" jugó menos de media hora en la despedida de Andrés Iniesta, que se dio en la última fecha de una Liga que ya había ganado el conjunto catalán.Nueve días después estuvo en la despedida del seleccionado argentino de Jorge Sampaoli en La Bombonera contra Haití (marcó dos goles) antes de volver a Barcelona para realizar la última parte de la preparación antes del debut contra Islandia, del 16 de junio.El 9 de junio estaba previsto un amistoso contra Israel en Jerusalén pero fue suspendido por seguridad ya que en los días previos se habían recibido amenazas palestinas.Con 35 años ya cumplidos, Messi disputará por primera vez un Mundial en medio de la temporada europea, que se paró recién a una semana del partido inaugural.En su segundo año como jugador de París Saint Germain, Messi disputó 13 de los 15 partidos de la Ligue 1, con 7 goles y 10 asistencias. En la Liga de Campeones también dejó su huella ya que estuvo en cinco de los seis compromisos y aportó 4 tantos y la misma cantidad de pases gol.