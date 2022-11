El "lenguaje" de la diabetes

La diabetes no define a las personas, sólo es algo que tienen. Mi hija, ante todo, es buena, noble, optimista, y entre otras cosas, tiene diabetes

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es la campaña de concientización más importante a nivel global y la oportunidad de llamar la atención y crear conciencia sobre unaNadie negaría el hecho de que se requiere de mucho valor y valentía para enfrentar y apropiarse de los desafíos que repentinamente llegan a la vida de las personas que son diagnosticadas con diabetes. Una condición que requiere de un. Nada es igual en la vida de estas personas porque deben superar sus propios miedos, y aceptar los desafíos de vivir con una condición de salud para toda la vida.Mientras tanto,. Y el no reconocer a las personas quita derechos, excluye, discrimina, deshumaniza la atención y el trato que reciben. Las miradas, palabras y decisiones que se toman por desconocer y no comprender qué significa vivir con diabetes generan un gran impacto en estas personas. Por eso,. Y utilizar correctamente el lenguaje es un buen comienzo......posiblemente porque en todos estos años"...Si tenemos en cuenta el "poder" que las palabras tienen, particularmente cuando de quién hablamos o a quién nos dirigimos es un niño o una niña, seguramente prestaríamos mucha más atención y cuidado al utilizarlas....Recuerdo el cumpleaños de Francisco, un compañerito de jardín de mi hija...cuando fui a buscarla, la abuela de Fran miró muy sorprendida a Estefanía, seguramente porque hasta ese día todas las personas con diabetes que había conocido eran personas "grandes"...y me preguntó: "¡¿Ella "es" diabética??!!"....mi alma y mi corazón, respondieron más rápido que la razón:La diabetes no define a las personas, sólo es algo que tienen. Mi hija, ante todo, es buena, noble, optimista, y entre otras cosas, tiene diabetes.En lo personal,, pero aun así, cada vez que veo a los miles de chicos que en estos años tuve la oportunidad de conocer, no puedo considerarlos como "niños enfermos", porque todos ellos, todos los días hacen enormes esfuerzos para vivir vidas plenas y saludables. Por supuesto deben cuidarse mucho todos los días, para que esta "condición" crónica que los acompaña, siga siendo solo eso, una "condición" y no lleguen las complicaciones de la diabetes.Recuerdo aquella vez que se jugaba el mundial de hockey en Rosario, y llevamos a un grupo de chicos de CUI.D.AR. El hotel donde nos alojábamos nos trajo el desayuno y para "diferenciarnos", algunas bandejas tenían cartelitos que decían "desayuno para normales" y otras bandejas, tenían cartelitos que decían "desayuno para diabéticos". Las personas con diabetes en todo caso deben chequear la glucemia y aplicarse insulina, pero eso no hace que sean distintos a otros.Las palabras, y el uso que hagamos de ellas, influyen y afectan la vida de las personas, entonces pensemos cuánto más puede afectar a aquellas que viven con una condición crónica. Por eso, si nos detenemos a pensar en las millones de personas, muchos de ellos niños y niñas, que viven con diabetes y que día a día hacen grandes esfuerzos para superar los desafíos que esta condición impone, no dejemos nosotros de hacer el pequeño esfuerzo de utilizar y elegir los términos más adecuados....será una forma de respetarlos más... y este 14 de noviembre es un buen comienzo para hacer un uso correcto del lenguaje cuando nos dirigimos a un niño, niña o adultos que vive con diabetes.