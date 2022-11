Kreplak: "Hay intención de trabajar en conjunto por la reforma del sistema de salud"

"Cuando alguien va a un profesional y tiene que tomar una medicación, al no tener la capacidad de elegir es un mercado mediado siempre", dijo Kreplak. / Foto: Eva Cabrera.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que es necesario reformar el sistema de salud para lograr "mayor equidad" y remarcó que "hay intención de todos los sectores" en trabajar sobre ello, al referirse a lo analizado durante el Encuentro Nacional de Salud, que se realizó el sábado pasado en Gualeguaychú, Entre Ríos."Hay intención de trabajar en conjunto por la reforma del sistema de salud", afirmó hoy el ministro provincial en declaraciones formuladas a la radio AM 750.Al referirse al noveno encuentro de profesionales de la Salud, Kreplak indicó que se reunieron unos 6 mil trabajadores de todo el país para intercambiar sobre la reforma del sistema."Debatimos cómo podemos hacerlo, intercambiamos experiencias, hablamos de cosas más macro, proyectos de leyes que hay que llevar adelante, si no lo hiciéramos faltaríamos a nuestra función de tratar de lograr equidad en el sistema de salud", reflexionó.En este marco, explicó que "", y dijo que ". Las edades tienen distintos accesos al sistema de salud y lo que ha sucedido es que cuando no hay reglas muy claras de sistemas organizados, lo que viene sucediendo con estos múltiples sistemas es que hay inequidad"."Hay más recursos para el que menos precisa, y menos recursos para el que quizás más lo necesita", indicó.Por eso, aseguró:. De hecho, la experiencia de la pandemia nos dejó constatarlo".El ministro bonaerense, y evitar situaciones "que hubieran sido mucho mas graves"."En provincia de Buenos Aires hubo articulación de camas con el sistema privado de Salud, el público, de seguridad social, y por eso no faltaron camas, no hubo colapso. Hubiera habido en varias oportunidades, pero se logró matar la necesidad con la oferta", precisó.En otro orden, al ser"Cuando alguien va a un profesional y tiene que tomar una medicación, al no tener la capacidad de elegir es un mercado mediado siempre", dijo.En esa línea, comentó: "Hay que tener reglas desde lo económico, tiene que haber articulación y toma de decisiones en conjunto, no puede ser que se tomen decisiones independientemente de la autoridades sanitarias".También, respondió a los dichos del diputado nacional Diego Santilli (Juntos), quien cuestionó la gestión en la provincia, y le pidió "discutir ideas"."Discutamos con números y hechos, yo puedo contar que en la provincia de Buenos Aires no solamente no faltó cama ni atención para los que padecieron Covid, sino que se consiguió equidad, hubo la misma morbilidad, contagiosidad de la enfermad en los sectores más pobres que en los sectores mas acomodados de la provincia", aseveró.