14-11-2022 11:41 - El campeón del mundo tiene su lista definitiva

Francia reemplaza a Kimpembe y suma al delantero Thuram

"He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo", tuiteó el defensor del PSG luego de jugar este domingo por la liga local.