Martín Demichelis se despide de Bayern Múnich para asumir en River Plate

Demichelis está a punto de asumir como nuevo técnico de River (@FCBayernES).

¡Un placer el haberte disfrutado como jugador y como técnico en el #FCBayern! 🤝😍#MiaSanMicho pic.twitter.com/k1UspNzXMG — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 14, 2022

El #FCBayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el @RiverPlate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz.



👉 https://t.co/92bzgSrBkU pic.twitter.com/vDLR8eJqPC — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 14, 2022

Martín Demichelis acordó este lunes su salida de Bayern Múnich y quedó liberado para convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo."Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble! Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en mi segundo club del corazón", expresó Demichelis en el comunicado que publicó el club alemán para confirmar su salida.Por su parte, Hasan Salihamidzic, director deportivo de Bayern Múnich, manifestó: "Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato. Sin embargo, lamento su marcha".El club alemán también publicó una entrevista con Demichelis, quien a los 41 años asumirá el desafío de reemplazar el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo."Es una historia de locos. El Bayern me trajo de River Plate como joven jugador y ahora vuelvo del Bayern como joven entrenador", dijo el cordobés que tendrá en el "millonario" su primera experiencia profesional como director técnico.Como jugador, el defensor estuvo en el máximo campeón de Alemania entre 2003 y 2011, y ya retirado comenzó a trabajar en el club a mediados de 2019 al mando del sub-19. En 2021, Demichelis asumió como DT del equipo sub-21 y unos meses después se hizo cargo del equipo reserva.