Comienza el pago de la primera cuota de $ 22.500 del Refuerzo Alimentario

Foto: Victoria Egurza.

Cómo se acredita el pago

La primera de las dos cuotas de $ 22.500 del Refuerzo Alimentario comenzará a pagarse desde este lunes a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuentan con ingresos y no perciben asistencia alguna del Estado, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Los pagos se harándeclarada en el aplicativo.De todas formas, la inscripción continuará abierta para que, en caso de que un potencial beneficiario llegara a inscribirse después del primer pago, y reúna los requisitos, pueda percibir las cuotas de noviembre y diciembre en un solo pago de $ 45.000 el próximo mes.difundido por Anses, prevé que quienes tengan DNI terminados en 0 cobran hoy; los terminados en 1, el martes 15; en 2, el miércoles 16; en 3 el jueves 17; y quienes tengan documentos que terminen en 4 percibirán la primera cuota el viernes 18.con el pago a los DNI terminados en 5 el martes 22; los terminados en 6 el miércoles 23; en 7 el jueves 24; en 8 el viernes 25 y en 9, el lunes 28 de noviembre.Si bien Anses no precisó cuántas personas cobrarán finalmente el bono, la primera semana de inscripción se habían informado a 800.000 personas inscriptas que ya tenían aprobado el refuerzo,Dado el público al que se está apuntando -población sin ningún tipo de ingreso formal ni cobertura previsional, de salud privada o de asistencia social-Por ello,de todo el país y operativos móviles durante las próximas semanas, indicó el organismo.El pago del bono se hará a través de una cuenta bancaria (CBU) y las personas que no cuenten con una son asistidas por Anses para abrirles una en la institución que les quede más cerca o que sea de su conveniencia y se les realiza un seguimiento del proceso de bancarización, para asegurarse que puedan cobrar el dinero.(en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales), y no cobren la prestación por desempleo.El beneficio excluye a quienes perciben jubilación o pensión contributiva o no contributiva, tanto nacionales como provinciales y municipales, Potenciar Trabajo, Beca Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social y Programas sociales tanto nacionales como provinciales o municipales, o quienes tengan hijos que perciban la Asignación Universal o Salario Familiar.Asimismo, para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.No podrán tener registrado a su nombre: rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses, plazos fijos y bonos en los últimos seis meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses, compras en moneda extranjera en los últimos seis meses ni obra social o prepaga.