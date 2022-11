La llegada de Messi a Abu Dhabi para sumarse a la concentración argentina

Ángel Correa: "Siento una tristeza enorme por no poder participar del Mundial"

El atacante de Atlético de Madrid Ángel Correa regresó desde España, donde esperó infructuosamente una última convocatoria al seleccionado argentino, y confesó sentir "una enorme tristeza por no poder participar del Mundial de Qatar".



"La verdad que tenía muchas ilusiones de estar en el Mundial, porque ese es el sueño de todo futbolista. Y fue un golpe muy duro haberme quedado afuera de la lista final a último momento", le confió a TyC Sports el rosarino de 27 años en el aeropuerto de Ezeiza.



"Las palabras públicas de aliento que me dieron Diego Simeone y Rodrigo De Paul las agradezco mucho, porque tanto este último como Nahuel Molina, más que compañeros de equipo en Atlético de Madrid son amigos, y por eso les deseé lo mejor para el Mundial, lo mismo que al resto de los muchachos", apuntó.



El ex San Lorenzo sostuvo que en el caso de Simeone, "el sabía de las ilusiones que tenía por jugar este Mundial. Y él lo sabe mejor que nadie porque tomó parte de tres", remarcó.



"Por eso ahora solamente me queda alentar a mis compañeros de selección y al cuerpo técnico, para que tengan el mejor Mundial posible", cerró Correa, que fue "víctima" del último y más doloroso corte que realizó el entrenador, Lionel Scaloni, para conformar la lista definitiva de 26 integrantes.