Marcelo Gallardo: "Nunca me voy a ir de River porque es parte de mi vida"

Suárez y Casco coincidieron en que van a "extrañar a Gallardo"

El delantero Matías Suárez y el defensor Milton Casco, referentes de los mejores equipos que conformó el entrenador Marcelo Gallardo a lo largo de sus ocho años al frente del plantel profesional de River Plate, coincidieron por separado en que van a "extrañar mucho" al director técnico que hoy se alejó definitivamente del club de Núñez.



"Este es un día muy triste porque además de la partida de Gallardo nos enteramos que también era la despedida de Javier Pinola", dijo el cordobés Suárez a Télam una vez finalizado el encuentro amistoso que River le ganó a Betis, de España, por 4 a 0, en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.



"Ahora va a ser muy duro pensar en los entrenamientos sin Marcelo, porque él me apoyó siempre. Sinceramente fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera", destacó Suárez.



Mientras que el entrerriano Casco resaltó que con Gallardo vivió "momentos y años maravillosos. Y encima hoy se sumó el alejamiento de Pinola, que hasta ayer mismo era el primero en llegar y el último en retirarse de los entrenamientos. Javier fue un ejemplo para todos nosotros y es una lástima que se retire, pero hay que aceptarlo porque son decisiones personales",



"Y en cuanto a Marcelo, él siempre supo protegerme y cuidarme. Por eso todavía no me imagino los entrenamientos sin él", expresó visiblemente conmovido.



La referencia final, en este caso sobre Pinola, fue la del delantero Lucas Beltrán, quien reconoció que el plantel se enteró de su retiro "a último momento".



"La verdad que le deseo lo mejor, porque seguramente como entrenador o ayudante de campo (lo sería del reemplazante de Gallardo, Martín Demichelis) da el perfil justo como para tener éxito, ya que a todos nos ordenaba en cada partido dentro de la cancha", cerró su reconocimiento el joven atacante cordobés de 21 años.