Eslovenia eligió por primera vez a una mujer como presidenta

Los eslovenos eligieron este domingo como su primera presidenta a una reconocida abogada y novata en política, Natasa Pirc Musar, quien se impuso en segunda vuelta al conservador Anze Logar, aliado del exprimer ministro Janez Jansa, retirado tras un polémico mandato sacudido por numerosas manifestaciones.El cargo de presidente en Eslovenia es esencialmente protocolar, ya que no es el jefe del gobierno., según datos de la Comisión Electoral citados por la televisora pública RTV Slo., oriunda de Eslovenia.Logar, exministro de Relaciones Exteriores que ganó la primera vuelta el 23 de octubre y una de las principales figuras del Partido Democrático Esloveno (SDS), obtuvo 46% de los votos, según la agencia de noticias AFP.En un país dividido tras el mandato de Jansa,dijo en Liubliana, la capital.Por su parte,y se mostró seguro de que será la presidenta de todos los eslovenos.Agradeció los votos recibidos e hizo un llamado a la unidad y la cooperación, según la agencia Europa Press.Eslovenia, de dos millones de habitantes, fue parte de Yugoslavia y es miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004., que no pudo presentarse a la reelección tras dos mandatos de cinco años y fue criticado por su actitud pasiva hacia Jansa.Durante la campaña, la candidata, que se define a sí misma como "liberal", subrayó su deseo de dar más contenido a este cargo esencialmente protocolar.", dijo entre la primera y segunda vuelta. "Nunca he tenido miedo de hacer oír mi voz", agregó.Pirc Musar también fue jefa del organismo de control de la Información de Eslovenia y ha abogado en campaña por los derechos LGBTQ.En su práctica legal,También formó parte del equipo contratado para proteger los intereses legales y de marca registrada de la ex primera dama estadounidense.La victoria de Pirc Musar prolonga la cadena ininterrumpida de victorias presidenciales de candidatos de izquierda que se remonta a la formación del estado balcánico en 1991.También supone un refuerzo para el primer ministro Robert Golob, quien asumió el poder después de las elecciones generales de este año con la promesa de revertir los cambios radicales impulsados por Jansa, quien otorgó a sus aliados una mayor influencia en los tribunales y los medios estatales.Si bien el presidente es comandante en jefe del Ejército y propone jueces constitucionales, gobernadores de bancos centrales y diplomáticos de alto rango, el papel es en gran parte ceremonial.La mayoría de las decisiones son tomadas en última instancia por el primer ministro y su gabinete y aprobadas por el parlamento.