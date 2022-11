Tarantini y las chances de Argentina en el Mundial: "Es una de las favoritas"

Alberto Tarantini fue campeón con la selección argentina en el Mundial 78 (Foto archivo).

Alberto Tarantini, defensor campeón del mundo en 1978, marcó a la selección argentina como "una de las favoritas" para ganar el Mundial Qatar 2022 que comenzará el próximo domingo, aunque aclaró que hay otros equipos que "son muy importantes" y también aspiran a levantar la copa el 18 de diciembre."Argentina es una de las selecciones que es favorita por la calidad de sus jugadores y por su juego", declaró el "Conejo", consultado por Télam a una semana del juego inaugural."Sin embargo también hay otras selecciones que son muy importantes, por eso, con el correr de los partidos, nos vamos a ir dando cuenta del rendimiento del seleccionado, aunque yo le tengo mucha confianza", aseguró."Argentina estuvo y está en un muy buen nivel, pero el pico de rendimiento en una Copa del Mundo es de menor a mayor", continuó en su análisis sobre el equipo de Lionel Scaloni, campeón de la última edición de la Copa América tras vencer a Brasil en el estadio Maracaná."Cuando empiece el campeonato se va a empezar a descifrar el funcionamiento, el manejo del equipo y cómo va a ser su rendimiento", indicó el ex defensor integrante del plantel que aportó la primera estrella para el fútbol argentino."El equipo está muy tranquilo, tiene mucha confianza en el entrenador y además se ha forjado un grupo humano que dentro y fuera de la cancha está muy bien", opinó en referencia a algunas de las virtudes del conjunto nacional.Tarantini, de 66 años, alabó también la tarea de Scaloni y su cuerpo técnico, luego de asumir en carácter interino tras el Mundial Rusia 2018."El trabajo que hace Scaloni y todo su grupo de trabajo es muy bueno y se ve reflejado en el respeto que le tienen sus dirigidos. La virtud más grande de un entrenador es convencer a sus jugadores de lo que tienen que hacer", opinó."Se ganó la confianza completa de todo el plantel y eso lo demuestra el grupo en el cariño que se tienen, en la forma de trabajar y cómo van para adelante con lo que se proponen", continuó.El exfutbolista campeón con Boca y River también resaltó la actualidad del capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, sobre quien aseguró que llega al Mundial con un "rendimiento muy alto" por lo que demuestra en su equipo Paris Saint Germain, de la Liga de Francia."Messi es un jugador que llega en un nivel muy bueno y es algo que lo viene demostrando en los últimos partidos del Paris Saint-Germain. Está con un rendimiento muy alto", comentó.En su segunda temporada en PSG, que inició a mediados de este año, Messi jugó 13 de los 15 primeros partidos de la Ligue 1 y aportó 7 goles y 10 asistencias, un registro goleador que supera al logrado en toda la campaña anterior (6 tantos)."Más allá que tengamos al mejor jugador del mundo, el equipo tiene que estar alrededor suyo para poder apoyarlo y para que pueda demostrar todo lo que sabe y lo que puede dar adentro de una cancha, así que Messi más el equipo es algo grande", añadió Tarantini sobre la importancia de tener un buen rendimiento colectivo.El "Conejo", considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol argentino, opinó sobre los trabajos de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, dos de los jugadores que pelean por quedarse con la titularidad en el puesto que desempeñaba."Está variado el tema en el lateral izquierdo, aunque creo que el trabajo de Tagliafico y de Acuña sobre ese sector puede ser muy importante", analizó."Lo de Tagliafico puede ser un poco más importante desde mi punto de vista porque siempre fue lateral y lo ha hecho bien. Si tuviese que elegir me quedo con Tagliafico porque cuenta con ese plus ", concluyó.Alberto César Tarantini disputó con el seleccionado argentino los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982 y fue campeón del primero tras la victoria sobre Holanda (3-1) en el estadio Monumental de River Plate.En todo su historia con la "Albiceleste", el ex defensor sumó 61 presencias y un gol, anotado ante Perú (6-0) en un partido de la segunda ronda de la Copa del Mundo del '78.