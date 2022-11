Ecointensa: ¿Qué es la amnesia generacional ambiental?

Ecointensa: amnesia generacional ambiental VER VIDEO

¿Alguna vez escuchaste hablar de la amnesia generacional ambiental? Este concepto hace referencia a un tipo de olvido, que tiene efectos profundos en cómo vemos el mundo, y que, desafortunadamente, todos lo sufrimos sin importar qué tan jóvenes o viejos seamos.La amnesia generacional se aplica a todos los aspectos de la vida, no solo al ambiental, e idamos por sentada la tecnología que nos rodea mientras crecemos, los avances positivos, pero también, los daños que se ha generado al entorno antes de que llegaramos al mundo.No es que los individuos no recuerden el pasado que ellos mismos han vivido, sino queUn ejemplo simple y claro es el llamado "fenómeno del parabrisas", si le preguntamos a personas mayores a 20 años si recuerdan a los insectos estrellandose contra el parabrisa en viajes cercanos a campos, dirán que si, mientras que si les preguntamos a los más chicos no tendrán registro de esa experiencia. La falta de insectos impregnados en los parabrisas, no es más que la consecuencia de la disminución de insectos en áreas rurales como consecuencia del excesivo uso de agrotóxicos y pesticidas. Lo mismo sucede con el reconocimiento de aves e insectos en los jardines, nuestra percepción sobre la pureza del aire que respiramos, la vegetación presente en areas naturales, etc.Nuestro único parámetro es la linea de base de la que partimos, aquello que llegamos a conocer. Por eso, para tratar de evitar la amnesia generacional ambiental, las generaciones de los mayores pueden fomentar "patrones de interacción", a partir del cual se alienta a los niños y jóvenes a buscar la naturaleza.no podemos cuidar lo que no conocemos, así que te invito a que sumes esta actividad a tus proximos planes.