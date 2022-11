Se conocerá el veredicto para Norberto Rodríguez, el femicida de San Justo

Los peritos que trabajaron en la escena del crimen indicaron que el asesino también intentó desmembrar el cuerpo de la víctima para posiblemente trasladarlo u ocultarlo con mayor facilidad. / Foto: Twitter.

El veredicto del juicio que se le sigue a un hombre por el femicidio de su pareja, asesinada el año pasado a "facazos" y con disparos de escopeta "tumbera" en la localidad bonaerense de San Justo, se conocerá este lunes en los tribunales de La Matanza, mientras que el hijo de la víctima afirmó que el acusado es un "psicópata" y pidió que "no salga nunca más" de la cárcel.El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Matanza, integrado por los jueces Matías Rouco, Andrea Schiebeler y Alfredo Drocchi, se conocerá este lunes al mediodía y se estima que las partes serán notificadas vía electrónica.Según las fuentes,de Liliana Lezcano (50).. Esperamos que sea perpetua",y quien es representado como querellante por el el abogado Walter Fidalgo.Por su parte, el letrado coincidió con el pedido de Luppino, mientras quedebido a la ingesta de drogas y bebidas alcohólicas.Tras los alegatos,"El cambió su declaración porque el año pasado había admitido que cometió el hecho. Ahora, en estas instancias de juicio, dijo que él no fue o que no se acuerda", remarcó con indignación el hijo de Liliana."Estoy como puedo. Ninguno de mis hermanos está bien. Es un momento que no se lo deseo a nadie. Jamás pensé que iba a pasar por algo tan doloroso y traumático", describió Isaac.Por su parte,El juicio comenzó el lunes de la semana pasada, cuando el imputado declaró dos veces y en ambas ocasiones aseguró ser inocente."Primero dijo que no se acordaba de nada porque había tomado pastillas, drogas y alcohol, y que él la amaba, y si bien robaba nunca mató a nadie", recordó el letrado.Luego, declararon dos testigos, un vecino de Rodríguez y una mujer que era su jefa en una cooperativa.Según Fidalgo, el vecino recordó que el acusado lo llamó para pedirle ayuda y que él fue hasta la escena del crimen donde Rodríguez le dijo que necesitaba descartarse del cuerpo de la víctima.A su vez, la testigo coincidió en que justo antes de que interviniera la Policía, el acusado se comunicó con ella y también le expresó sus intenciones de "descuartizar y enterrar" el cadáver.Ante estos dichos, el acusado pidió declarar por segunda vez y señaló que estos dos testigos mentían.Por último, brindó su testimonio Paula, una de las hijas de Liliana, quien recordó que su madre solía presentar golpes, aunque decía que se había caído; al tiempo que aseguró que a ella le constaba que había peleas constantes en la pareja.El hecho ocurrió la madrugada del 7 de noviembre de 2021, en una vivienda situada en calle Thames al 3800, en el barrio Villa Constructora de San Justo, partido de La Matanza, en el sudoeste del conurbano, donde Lezcano vivía junto al imputado.De acuerdo con los pesquisas, personal de la comisaría 1ra. de La Matanza se trasladó hasta el lugar tras ser alertados por vecinos del barrio.Al arribar, los efectivos hallaron a Lezcano muerta, sobre un charco de sangre en su dormitorio, y aprehendieron a Rodríguez.Al respecto, el hijo de Liliana contó lo sucedido aquella madrugada:."Los peritos que trabajaron en la escena del crimen indicaron quepara posiblemente trasladarlo u ocultarlo con mayor facilidad.Por su parte, Rodríguez confesó el hecho ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza."Estaba drogado y me la mandé", señaló en aquel entonces ante el fiscal, aunque en el juicio cambió su versión y dijo que no se acordaba de nada.También reconoció en el debate que él tenía dos escopetas tipo "tumberas" en el taller que funcionaba en la parte delantera del terreno donde se ubicaba la casa en la que convivía con Lezcano.