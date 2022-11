Cómo avanzan las causas: una audiencia pedida en Casación y una investigación que sigue en Caleta Olivia

La causa por espionaje ilegal "es el talón de Aquiles" de Macri, aseguró la abogada Valeria Carreras / Foto: Pablo Añeli.

La causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

Valeria Carrera es la abogada de los familiares de las víctimas de la tragedia del submarino / Foto archivo.

Entre las pruebas del espionaje ilegal realizado por los agentes de la AFI sobre las familias se encuentra un reporte remitido a Majdalani el 3 de febrero de 2018 que contenía la identificación y las preguntas que las esposas de los submarinistas le iban a hacer al expresidente, tres días después.

"Para el único ciudadano que la Justicia no es lenta es para Mauricio Macri", ironizó Carreras / Foto: Fernando Gens.

La causa sobre el hundimiento del submarino

Una de las marchas de los reclamos de los familiares de los marinos fallecidos / Foto archivo.

La causa por encubrimiento que evidencia que "le mintieron a las familias" El submarino ARA San Juan fue reportado como desaparecido el 15 de noviembre de 2017, luego de que se informara un principio de incendio en el tanque de baterías, y fue oficialmente localizado casi un año después, el 17 de noviembre de 2018.



Sin embargo, la abogada representante de la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan, Valeria Carreras, radicó una denuncia en noviembre de 2020 por encubrimiento, al asegurar que el Gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri conocía la ubicación del navío desde el 5 de diciembre de 2017.



La presentación fue realizada a raíz de las declaraciones que el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo dio ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa principal que investiga el hundimiento.



Allí, el marino reconoció que gracias al dato aportado por el buque oceanográfico "Cabo de Hornos", perteneciente a la Armada Chilena, se supo la ubicación del submarino once días después de su desaparición, y que incluso se pidió autorización para que Gran Bretaña proveyera un robot para ingresar en la zona.



"Sabían dónde estaba y qué había pasado. Le mintieron en todo a las familias", aseveró Carreras en diálogo con Télam.



La abogada consideró que el encubrimiento se había producido en la ciudad de Buenos Aires, en particular "en el Ministerio de Defensa, en la Casa Rosada y en el edificio Libertad de la Armada", y por eso tramitó la denuncia en los fueros de la Justicia porteña.



La investigación fue asignada al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien llegó a pedir medidas de prueba, pero luego solicitó ante el juez federal Sebastián Casanello el envío del expediente al juzgado federal de Caleta Olivia con el argumento de que allí tramita la causa principal sobre el hundimiento del ARA San Juan.



La declaración de incompetencia de Marijuan fue el 22 de febrero de 2021, y la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, recibió recién la totalidad de los escritos de la causa el 14 de octubre de 2021.



"¿Por qué tardaron ocho meses en mandarla?", se preguntó Carreras, y advirtió que fue "para que nos olvidemos".



Si bien la abogada reconoció que esa causa es la que cuenta con "menos avances", a la vez advirtió que en el expediente están aportados los datos que confirman la cercanía de la zona en la que fue encontrado el ARA San Juan y las coordenadas reportadas por el buque chileno "Cabo de Hornos".

El pedido a la Cámara de Casación Penal para realizar una audiencia para pronunciarse sobre el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan y el avance de la instrucción por la investigación del hundimiento del submarino que se sigue en el juzgado federal de Caleta Olivia son, cuando se cumplirán cinco años de la tragedia que ocasionó la muerte de 44 tripulantes del navío de la Armada. Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión,Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron sobreseídos en julio pasado por la Cámara Federal porteña en la causa del espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.A la espera del análisis que Casación hará de la sentencia, Carreras solicitó el lunes pasado que esas sesiones se dicten en audiencias públicas.En diálogo con Télam, la letrada explicó que "las audiencias presenciales no tienen los problemas de las audiencias por Zoom", y así justificó su pedido para que la defensa pueda tener "derecho a réplica". La causa fue enviada desde Dolores a los Tribunales de Comodoro Py, donde se produjo la medida que benefició a Macri, sin embargo, Carreras recordó que "el sobreseimiento no está firme" porque falta una sentencia de Casación. En consecuencia, la defensora explicó que "la prueba tangible" de que el caso continúa en litigio es que "cada vez que los imputados viajan siguen pidiendo autorización e informando dónde están para ser ubicables".En tanto, consideró que "lo que más le molesta" al expresidente "es tener que pedir permiso en cada salida del país", aunque, remarcó, las respuestas judiciales a sus solicitudes siempre fueron dadas de forma "express".Por otro lado, la defensora resaltó "los avances" obtenidos en la causa sobre el hundimiento del ARA San Juan, y reveló que del submarino.En esa línea, confió que en un "estudio preliminar" se comprobó que a la jueza de la causa, Marta Yáñez, le dieron una copia "con menor cantidad de archivos" que los que tenía la Armada."Desde que nos mostraron las imágenes la querella dijo 'no son fidedignas'", reveló Carreras. El material fue entregado por el veedor de la Armada, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien actualmente está procesado por el hundimiento del submarino. Al día de hoy, peritos informáticos esperan ser provistos por el Consejo de la Magistratura del material necesario para realizar esa prueba y determinar con precisión el grado en que la información fue manipulada. En la sentencia, también se hizo lugar al pedido de la defensa y se ordenó investigar la responsabilidad de Macri, del exministro de Defensa de su gestión, Oscar Aguad, y al exjefe de la Armada , Marcelo Srur. A la vez, y tras cumplir con la medida, se comprobó que -previo al cambio de gestión en 2015- estaba previsto un proyecto de renovación del sistema eléctrico del submarino que fue detenido con la asunción del macrismo."Todo lo recolectado a posteriori del fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apunta a poder imputar a más responsables incluidos Macri, Aguad y Srur, pero con la totalidad de la prueba", analizó Carreras en referencia a la pericia faltante sobre las imágenes.En tanto, a cinco años del hundimiento, dijo que "el dolor de los familiares sigue intacto y la esperanza de obtener justicia es cada vez menor" y confió que ya presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un pedido para que el organismo "intervenga ante esta denegación de Justicia".