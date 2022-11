El Centro Cultural Floreal Gorini celebró 20 años "librando la batalla cultural"

Foto: Eliana Obregón

El Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, un espacio para facilitar el desarrollo de la intelectualidad crítica afirmada en principios y valores de la cooperación,con un festival en plena avenida Corrientes, del que participaron una multitud de personas y turistas.En los festejos estuvieron los ministros de Cultura, Tristán Bauer y de Ciencia, Daniel Filmus juntos a personalidades y autoridades culturales de varios países de América Latina.“20 Años Librando la Batalla Cultural” afirmaba la pantalla colgada sobre la fachada del Centro Cultural ubicado en Corrientes 1543, sobre su vereda se había montado un escenario en el que distintos músicos acompañaron a la multitud de curiosos, turistas y personas vinculadas al quehacer cultural que se acercaban atraídos por el festejo.El Centro lleva el nombre de Floreal Gorini, un activo militante del movimiento cooperativista en Argentina quienEse Instituto creo este Centro hace 20 años que tiene, entre sus objetivos, vincular a las ciencias sociales con actividades artístico-literarias y del espectáculo, con proyectos pedagógicos, experimentales y de investigación que potencien la tradición cultural latinoamericana.El, afirmó que “este espacio "nace de una iniciativa de Floreal Gorini para ratificar el compromiso del cooperativismo transformador en la construcción de una Argentina solidaria y soberana"."En estas dos décadas se desarrolló acompañando la pulsión emancipatoria de nuestros pueblos que pudieron ir construyendo en determinados momentos gobiernos populares”, subrayó.Indicó además que "Antonio Gramsci decía que la principal derrota de nuestros pueblos había sido cultural, y por eso entendemos que la principal batalla es la que tenemos que dar en el plano de la cultura para construir una democracia sustentada en la participación popular, porque esa es una necesidad del pueblo que debe ser defendida por el pueblo”.Al entregar una placa conmemorativa por los 20 años de este espacio cultural,desde el compromiso de cada uno de sus integrantes y trabajadores”.El, recordó que “esta historia no comenzó hace 20 años, sino mucho antes; y fue en los finales del siglo pasado que Floreal Gorini convocó a un grupo de militantes a contarnos su idea de aprovechar un terreno disponible sobre la avenida Corrientes para construir este sueño que venía postergado desde mucho tiempo atrás”.“Esta construcción comenzó en un período muy difícil, durante la crisis del 2001; y recuerdo que en 2001 y 2002 la única construcción que avanzaba en la ciudad de Buenos Aires era la de este edificio porque habíamos tomado la decisión política de llevar adelante lo que entendíamos iba a ser el cimiento de muchos proyectos culturales que después comenzaron a hacerse realidad en este espacio”, añadió.“En aquella inauguración del 2002 Floreal Gorini cerró señalando que otro mundo era posible si la gente lo quería y si estaba dispuesta a luchar por conseguirlo, recordando que necesitamos del compromiso militante de cada uno de nosotros;", detalló Heller.Y añadió que hoy "esas ideas están más vigentes que nunca cuando enfrentamos una nueva batalla por el sentido de la democracia contra la radicalización de las derechas represivas en un momento crucial de la humanidad en el que nos enfrentamos a un mundo inmensamente rico que también es la mayor fábrica de pobres de la historia universal”, completó.De las actividades y espacios de debate organizados en el marco de las celebraciones también participaron Anarella Vélez Osejo, ministra de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los Pueblos de Honduras; Alpidio Alonso, ministro de Cultura de la Cuba; Pelagio Condori, viceministro de Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia y Juca Ferreira, ex ministro de Cultura de Brasil.También estuvieron Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador; Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas Cuba; Patricia Kramer, directora General de Planificación Estratégica del departamento uruguayo de Canelones; Debora Quiring, Directora de Promoción Cultural del departamento uruguayo de Montevideo; y Carmen Bohorquez, asesora principal del ministro de Cultura y ex diputada nacional de Venezuela, entre otros representantes culturales de América Latina.Participaron además la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, el politólogo Atilio Borón, y el senador nacional Mariano Recalde entre otras personalidades, mientras que el cierre musical estuvo a cargo del cantante Guillermo Fernández y el Grupo de Candombe “Comparsa Onda Verde”.