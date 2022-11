Fernández adelantó "conversaciones" en el G20 por la guerra para "encontrar soluciones"

La crisis mundial por la guerra en Ucrania

"Gracias a Dios con (el presidente de Francia Emmanuel) Macron nos entendemos muy bien. Confío que algún paso en ese sentido podamos dar en el G20. Pero ya no depende de nosotros dos. Está también de la voluntad de otros"

Sobre la Venezuela

Declaraciones a la prensa del presidente Alberto Fernández, en el cierre de su visita a París. VER VIDEO

Sobre las PASO

El Presidente defendió bono de fin de año porque "las paritarias funcionan plenamente" Fernández avaló la entrega para fin de año de un bono extraordinario para trabajadores formales "básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente".



Sostuvo que "lo que hay que dejar es que funcionen las paritarias" en forma libre y remarcó, ante una consulta por el índice inflacionario, que ese sistema "ha tenido en cuenta toda esa realidad".



Según el mandatario, "interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares", porque las escalas más bajas "están en los municipios y en los pequeños comercios".



"El riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios" y otro "también en muchos pequeños comercios, que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad", refirió.



En ese sentido, sostuvo que "tenemos que recuperar el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos" y manifestó que "el método de la paritaria es el método adecuado".



"En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio", aportó el Presidente y aclaró que eso se verá "cuando lleguemos a Buenos Aires".

Todesca es propuesta al BID por "su capacidad técnica" y "su inmensa honestidad" El Presidente aseguró la actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería fue propuesta por el Gobierno nacional para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por "su capacidad técnica" y "su inmensa honestidad".



Fernández dijo en conferencia de prensa en París, en la sede de la embajada argentina en Francia, que el BID "fue creado en el año 59" y "la Argentina es uno de los principales accionistas", que "junto con Brasil tiene el 11% de las acciones".



"Somos los segundos después de Estados Unidos, que tiene alrededor del 30% de las acciones", aportó el jefe de Estado, y expresó que "desde el año 1959 la Argentina jamás presidió el BID".



"Yo siento que la Argentina tiene los merecimientos necesarios para presidir el BID" refirió Fernández, y enfatizó: "Quise además que sea una mujer la que presida el BID".



"¿Por qué quise esto? Porque creo que sería muy importante que por primera vez el banco de desarrollo más importante del continente esté en manos de una mujer. ¿Por qué Cecilia Todesca? Porque la conozco muchísimo, sé de sus cualidades personales, de su capacidad técnica, de su inmensa honestidad, y sé que puede ser una maravillosa presidenta del BID, que no solo la va a aprovechar Argentina sino que la va a aprovechar todo el continente".



"Nosotros creemos que en los tiempos que vive el mundo y en la historia que el BID tiene, la Argentina ha propuesto una gran candidata para presidir el BID, que es mujer, algo que el mundo también reclama; y que que tiene una mirada regional absolutamente integradora, algo que América Latina y el Caribe necesitan", subrayó.



En otro párrafo el jefe de Estado reseñó: "Nosotros fuimos muy críticos de la actitud de Estados Unidos cuando puso a (Mauricio) Claver-Carone de presidente del BID", porque eso "rompió una tradición de muchos años" ya que "desde su creación la presidencia del BID estaba en manos de países latinoamericanos".



Fernández se había esperanzado en que tras la ruptura de ese acuerdo, siempre quiso que "viniera una decisión del gobierno americano de dejar sin efecto esa propuesta, volver a llamar a elecciones para que Latinoamérica elija un candidato, pero no ocurrió".



El mandatario recordó que "el presidente que propuso los Estados Unidos se fue por otros motivos", en relación una investigación sobre una supuesta relación romántica del americano Claver-Carone con una subalterna lo encontrara responsable de haber violado las reglas de ética.



En cuanto a la elección del nuevo presidente del BID planteó: "Estamos conversando, porque también lo que queremos no es imponer un candidato", sino que "es tratar de lograr un consenso, donde todos veamos en ese candidato al mejor candidato para la región".

El presidente Alberto Fernández aseguró que en la Cumbre del G20 en Indonesia, que se llevará a cabo la semana próxima, van a seguir "las conversaciones" sobre la guerra entre Ucrania y Rusia con el propósito de "encontrar soluciones" al conflicto que se desarrolla en el este de Europa, al concluir su gira por Francia, donde participó del Foro de París por la Paz.Fernández dijo en una conferencia de prensa ofrecida en la Embajada argentina en la capital francesa, que "nada hay más revolucionario en el presente que recuperar la paz" y remarcó que "la verdadera revolución es alcanzar la paz en el mundo".Para Fernández, el pedido de paz "no debe ser una propuesta de un país individual" sino una iniciativa más amplia, y por eso insisto en que la discusión salga del Hemisferio Norte y se traslade a todo el mundo"."Cuando participamos en el G7, además de Argentina, hubo representantes de la Unión Africana, India, Indonesia. La idea era decir que la guerra no era un problema de la OTAN con Rusia ni de Europa con Rusia, ni de Rusia con los Estados Unidos. Era un problema del mundo y el Hemisferio Sur estaba pasándola muy mal, en un escenario en el que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) está preanunciando una hambruna que va a alcanzar a 300 millones de habitantes, que en su mayoría están en el Hemisferio Sur", subrayó.El mandatario insistió en la necesidad de que las partes involucradas en el conflicto no utilicen armas nucleares y no bombardeen centrales atómicas."Gracias a Dios con (el presidente de Francia Emmanuel) Macron nos entendemos muy bien. Confío que algún paso en ese sentido podamos dar en el G20. Pero ya no depende de nosotros dos. Está también de la voluntad de otros", completó.Fernández explicó que "cuando hablamos de tratar de recomponer una mesa de diálogo es parte de eso" y refirió que "el diálogo que hay que recomponer no es entre nosotros, es entre Ucrania y Rusia; y nosotros debemos ayudar a ese diálogo".En cuanto a las reuniones que mantuvo con el presidente galo indicó que "pudimos hablar de las cuestiones que nos preocupan como países, de las cosas que tenemos en marcha, los proyectos que tenemos como países", y consignó que Francia "es un inversor importante en la Argentina y por lo tanto todas esas cuestiones las pudimos repasar"."Tenemos una mirada común sobre problemas que afectan a las mejores condiciones del desarrollo humano, temas vinculados al clima, al género, a la discriminación, a la paz, a los derechos humanos también", repasó.También tocaron los problemas vinculados a la guerra entre Ucrania y Rusia porque "es un tema que venimos planteándonos desde hace ya varios meses, desde el momento en que reclamé que por favor Europa entendiera que hay un hemisferio que es el Hemisferio Sur donde no vuelan las balas pero donde se padece el hambre" y "donde los efectos de la guerra son efectos muy dañinos"."Analizamos con el presidente Macron la situación actual del conflicto y la preocupación que tenemos y que tengo particularmente por la cuestión nuclear, por el uso de armas nucleares o por la posibilidad que de que se bombardeen centrales energéticas nucleares", añadió.Y explicó: "Le planteé la necesidad de que abordemos ese tema con atención, que trabajemos para garantizar que eso no ocurra", para ir mañana a la Cumbre del G20 en Indonesia y "aprovechar la oportunidad de la presencia de otros líderes para seguir las conversaciones que hemos tenido nosotros dos".En el G20 Fernández se reencontrará también con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y en el último diálogo telefónico que mantuvieron el mandatario argentino le planteó "cómo los efectos de la guerra estaban dañando a todo el mundo, no solamente a Europa, a Rusia y a Ucrania, sino que a la Argentina concretamente la guerra le costó 5.000 millones de dólares que debimos pagar de más como consecuencia del costo de la energía, de los fertilizantes y de los alimentos".Y le expuso "la necesidad de que de una vez por todas se revisen los sobrecargos que a nuestro juicio son mecanismos muy injustos que afectan a los países más castigados por las deudas y que en un caso como Argentina además es consecuencia de un endeudamiento absolutamente irresponsable que se tomó"."Ayer, hablando con Macron, le volví a plantear el tema de los sobrecargos. Le pedí que por favor Francia nos acompañe con el planteo, y también le llamé la atención con un tema que por ahí no todos advierten, que sobrecargos también está pagando Ucrania", graficó.Para el Presidente, "este es un muy buen momento para que, como Kristalina Georgieva ha dicho públicamente más de una vez, los programas sean revisados a partir de lo que ha ocurrido a partir de la guerra. Y seguramente será parte de la conversación porque será la continuación de esa conversación telefónica que tuve con ella, donde todos estos temas los hablamos".Fernández y Macron también hablaron de Venezuela, y el mandatario argentino refirió que su par francés le propuso que, aprovechando la reunión del Foro por la Paz, "tratemos de volver a poner en marcha los mecanismos del Grupo del Contacto de los que Argentina es parte, y lo hicimos".En ese sentido contó que "ayer tuvimos una muy buena reunión con la canciller de Noruega (Anniken Huitfeldt), que ha hecho un trabajo que quiero destacar muy especialmente".Y amplió: "Pudimos estar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y escuchar las posiciones de la oposición venezolana y del representante del gobierno de Venezuela que viajó a París. Y creo que es un buen inicio para reiniciar las conversaciones y ver de qué manera podemos ir superando los escollos que ha debido enfrentar Venezuela para que rijan ya plenamente los derechos humanos y rija plenamente la democracia"."El objetivo es básicamente que los venezolanos encuentren una solución, contrariamente a lo que nos pasó en los años de (el expresidente estadounidense Donald) Trump, es no intervenir como países en Venezuela sino acercar a los venezolanos a que ellos encuentren una salida y en todo caso ser nosotros una suerte de garantes de los compromisos que se van asumiendo", prosiguió."Si los venezolanos se ponen de acuerdo se van a dar cuenta las dos partes, una de las partes lo tiene más claro que la otra me parece, que las sanciones económicas no afectan centralmente al gobierno de Venezuela sino al pueblo de Venezuela", remarcó.Y criticó que las sanciones económicas "no son solo de los Estados Unidos, ayer mismo la Unión Europea prorrogó las sanciones a Venezuela", con lo cual "necesitamos que todos revisen este tema y que las partes que están negociando, que son venezolanos, sean los que pidan fundamentalmente que le devuelvan a Venezuela los recursos que le han quitado"."Lo que espero es que tenga Estados Unidos la misma vocación que nosotros de que Venezuela recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad. Trabajamos para que en Venezuela ya no haya más denuncias por violaciones a los derechos humanos, ni más denuncias por proscripciones políticas", concluyó.El jefe de Estado defendió el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), porque "fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se convirtieran en un lugar cerrado de los dirigentes".Además, el jefe de Estado evitó pronunciarse sobre si se postulará a una relección en los comicios de 2023, al afirmar que los planteos que mencionan la posibilidad de su candidatura "son todas especulaciones".A poco de cumplirse un año del acto por el Día de la Militancia que se hizo en Plaza de Mayo, donde Fernández propuso una gran interna para definir los candidatos del Frente de Todos (FdT) para las elecciones de 2023, Fernández señaló que "eso es lo que creo"."La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina (Fernández de Kirchner) de poner las PASO (en diciembre de 2009) fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se convirtieran en un lugar cerrado de los dirigentes", refirió el mandatario en conferencia de prensa en París, en la sede de embajada argentina en Francia."Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces, cuando la ley salió, y lo vengo defendiendo desde siempre", agregó.En cuanto a una posible candidatura por la reelección, Fernández remarcó: "Son todas especulaciones. Falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a un año"."Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones", en referencia al gobierno de Mauricio Macri."No quisiera que ellos vuelvan a gobernar Argentina y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra, todo lo que deba hacer", apuntó.En ese sentido, el jefe de Estado coincidió con Fernández de Kirchner, quien al encabezar el 4 de este mes un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica, en la localidad bonaerense de Pilar, aseguró que "iba a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente".