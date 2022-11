Crearon un programa de compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz

Beneficiará a productores con un aporte de hasta .500 por hectárea de soja y .000 por hectárea de maíz declaradas.

El Gobierno confirmó este sábado laque no ingresaron al Programa Incremento Exportador, conEl, firmó la resolución que crea el programa de compensación para pequeños y medianos productores de soja y maíz que no ingresaron al Programa Incremento Exportador, informó este sábado la Secretaría de Agricultura."Estamos cumpliendo el compromiso de que el fondo recaudado por el programa de fomento a las exportaciones de soja vuelva al sector agrícola para generar un aumento de nuestra producción y de las exportaciones para el año que viene, pero además para proteger y beneficiar a los sectores que no pudieron participar del programa porque son los productores más chicos y los primeros que venden", expresó Massa.La medida; y el programa podrá destinar hasta $15.000 millones a los beneficios establecidos, sujeta a disponibilidad presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero, precisó Agricultura en un comunicado.Por su parte, el, afirmó que "el fondo de lo recaudado por el Programa Incremento Exportador, vuelve al campo para beneficiar a los pequeños y medianos productores con un aporte que representa el 40% de la inversión que deberían realizar en semillas y fertilizantes, para acompañarlos a aumentar la siembra de la próxima campaña agrícola en un millón de hectáreas".A mediados de octubre Bahillo, había presentado a las autoridades de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace el Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores.El Plan había sido previamente anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, a fines de septiembre y consistirá en financiamiento hacia aquellos agricultores que no hayan participado del Programa de Incremento Exportador (PIE) y hayan comercializado hasta el 85% de su tenencia de maíz y/o soja, con el objetivo de "incrementar la siembra en más de 300 mil hectáreas para el año que viene" que garantizarían "sostener los niveles en términos de volumen que la Argentina puede exportar en 2023".Podrán(SISA), y hayan declarado en el SISA -hasta el 30 de septiembre último inclusive- para la campaña 2021/2022 una superficie destinada a cultivo de soja de hasta 400 hectáreas, y/o una superficie destinada a cultivo de maíz de hasta 100 hectáreas.Asimismo, los productores interesados en recibir el beneficio deberán tener presentado en estado "Confirmado" en el SISA la información correspondiente a su stock/existencias y solicitar expresamente el beneficio dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos de publicada la resolución en el Boletín Oficial.Transcurrido el plazo establecido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca proporcionará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el listado de productores solicitantes, y esta última brindará el listado e información correspondiente a cada uno de aquellos que cumpla con los requisitos establecidos.De acuerdo a la información proporcionada por la AFIP, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobará la nómina de beneficiarios y determinará los beneficios correspondientes.