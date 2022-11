Los linchamientos en redes debilitan y obturan los debates de una época

La decisión de Almadía llama a repensar, entre otras cosas, los límites de representación del feminismo / Foto Fernando Gens

Quiero contarles que @Almadia_Edit, después de haber comprado y pagado por los derechos de mis libros "Somos luces abismales" y "Tu cruz en el cielo desierto" para México, me hizo saber hoy que no los publicará debido a mis cuestionamientos a la política identitaria + — Carolina Sanín (@SaninPazC) November 5, 2022

Las mexicanas y los mexicanos pueden aún leer esos libros en las ediciones de Penguin RH, Laguna y Blatt y Ríos en Colombia, Argentina y España.

Aquí, por extenso, los pensamientos que para algunos ameritan la eliminación de mi obra literaria:https://t.co/2NOGV98b3D — Carolina Sanín (@SaninPazC) November 5, 2022

Siglo XXI Editores informa sobre la presentación de “Cuando lo trans no es transgresor”, de Laura Lecuona en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. pic.twitter.com/RcyGyIsWuc — Siglo XXI Editores (@sigloxximex) November 11, 2022

A esta altura de los acontecimientos nadie quiere que le sientan el tufo de la cancelación manifiesta. Es de mal gusto. Por eso eligen el shadow banning, el eau de toilette aceptado en los circuitos culturales de las amigas de ustedes 💫 — Paula Puebla (@Pepuebla) November 8, 2022

Estamos esperando este libro precioso de @SaninPazC va a ser nuestro cuarto libro con ella y trabajaremos para que sean muchos más. No deje de leerlo cuando llegue a librería. Es un Sanín: es una joya.

Estamos orgullosos y agradecidos de ser sus editores. pic.twitter.com/nJ329FQqlS — Blatt & Ríos (@BlattyRios) November 5, 2022

La decisión de la editorial Almadía de rescindir un contrato a lapor su postura sobre la política identitaria, encendió el debate alrededor de la cancelación y, con la cadencia del efecto dominó, generó una ola de repudio en redes contra autoras que se habían solidarizado con lacomo Mariana Enriquez o la psicoanalista Alexandra Kohan y que, ante la virulencia de acusaciones como “escritoras transfóbicas” o “terfs”, decidieron abandonar en un solo movimiento la discusión y sus cuentas en Twitter.Haya sido o no una operatoria de cancelación lo ocurrido con Sanín, el debate quedó enrarecido por las acusaciones y, a la vez, anulado en su complejidad. La decisión de Almadía llama a repensar, entre otras cosas, los límites de representación del feminismo, las operaciones -a veces sutiles y otras, meramente cancelatorias- de la política editorial de un sello, la posibilidad de separar a un autor de su obra o lo rápidas que son las redes sociales para vehiculizar este tipo de cuestiones aunque después se muestren absolutamente inoperantes para habilitar matices o permitir intercambios sin linchamientos.Aunque por momentos pareciera ser una rencilla de “minorías intensas” -las trans, las escritoras, las activistas feministas y el mercado editorial independiente articulados en el microclima de Twitter- alejada de una coyuntura material marcada por una inflación que solo recrudece la desigualdad, lo cierto es que la dinámica que tomó el tema da cuenta de un mapa más grande, más epocal:La decisión de Almadía, basada en considerar que la autora tiene una lectura transfóbica de los debates que se están dando en el feminismo, tiene antecedentes con lógicas casi especulares. La novela, donde el narrador asume la identidad de un hombre que ha sido detenido y juzgado por violar y matar a una nena, fue traducida en países como Rumania, Irán, Irak, Egipto, pero generó pánico editorial en los países del continente europeo. "Es esa lógica perversa de que nadie se salva. Muchos en Estados Unidos han acusado a otros de hacer obras homofóbicas, de apropiación cultural, de supremacía blanca, transfobia”, dijo la autora durante una entrevista con Télam.La llegada de laa las librerías argentinas se demoró después de varias idas y vueltas en torno a su publicación, que incluyeron la retirada de la venta por acusaciones de acoso sexual contra su autor, el periodista Blake Bailey. Hace pocas horas, la editorialy, según explicaron en un comunicado, la decisión se tomó de común acuerdo con la autora. “El evento ha suscitado cuestionamientos sobre la pertinencia de ese acto e incluso amenazas a la autora”, explicó la editorial., un término que está ampliamente extendido en internet entre mujeres trans y mujeres cisgénero para repudiar a quienes muestran reparos ante la inclusión de la cuestión trans en los debates feministas.“Tanto a Mariana como a Carolina las conozco a través de la lectura parcial de su obra, que es lo que me interesa de un escritor o una escritora. Pero pienso que así como tengo toda la libertad de no leerlas si lo que hacen no me gusta, estoy en todo mi derecho a hacer lo mismo si tienen posiciones personales que considero dañinas o feas o lo que fuere. Es una elección y me la paso eligiendo qué leo y qué no”, advierte la, en un intento de insistir con laPero, prefiere no pecar de ingenua, luego de haber conocido la hostilidad por sus lecturas políticas o sobre algunas posiciones feministas. “Después del raid de cancelaciones comenzado hace algunos años, siempre acompañadas por la sesión de escrache pertinente, después de que muchas personas fueran segregadas de sus lugares de pertenencia, de que perdieran vínculos, oportunidades, trabajos e, incluso, en muchos casos algunos decidieran terminar con su vida, pareciera que se llegó a un consenso. Un poco tarde, irremediablemente tarde, la mayoría acuerda que la cancelación -que no puede ser pensada sin su piedra basal: la humillación pública- es una práctica que está mal. Para que se llegara hasta acá, lamentablemente, fue necesaria esa fase persecutoria y punitivista, de represión por otros medios”, analiza y sostiene que en verdad son pocos los que hoy quieren quedar pegados a esta práctica “grosera y de mal gusto”.Incisiva, sostiene que es más habitual otra forma de cancelación, una más elegante y silenciosa, pero igual de efectiva “Elpuede que no sea un castigo social a cielo abierto, pero sí una forma solapada de impedir la inclusión o el ascenso de alguien dentro de tu misma esfera. Es un ejercicio muy habitual en el mundo insignificante de la literatura, que por supuesto llevan a cabo quienes están en posición de hacerlo -los sujetos con influencia, poder de lobby, capital social, firma- y que tiene una ventaja por lo menos doble: impide la inclusión o el crecimiento del otro y además no deja manchas visibles. Se trata de restarle oportunidades a los colegas sin hacerse cargo. Una cancelación sin mostrarse cancelador”, describe. ¿Cuáles son los métodos en los que se opera el ´shadow banning`? Una caracterización negativa a un agente o editor, una mala referencia a los oídos de los jueces de un concurso o una palabra mal puesta a los organizadores de bienales, paneles o eventos. “Y esto ocurre porque no importa lo bueno o malo que seas en tu tarea, lo buena o mala que sea tu obra; rinde más un autor o autora obediente con el mercado, que traccione, que atraiga clicks, que vaya con la marea y no ponga en crisis a ningún sponsor”, dice Puebla y sostiene que es importante visibilizarlo porque es la práctica más ejercida y la que menos se ve. “Es una forma segura de marginar y censurar”.La, premiada recientemente con el premio Sara Gallardo por su novela “La sed” y editora del sello Rosa Iceberg, prefiere no analizar la polémica generada alrededor de Sanín como un caso de cancelación editorial. “Me parece más bien un parteaguas; es difícil pensar en cancelación cuando se trata de cancelar un contrato editorial, y no a una persona, es decir: una editorial independiente no desea tener trato con una autora ni difundir sus libros. Mientras tanto ella suma seguidores en redes, interviene públicamente y es muy posible que consiga otro contrato a corto plazo. ¿Dónde estaría la cancelación?”, repasa. Vuelve sobre la cuestión de fondo y lo considera “un caso particularmente delicado”:“Me causa cierta extrañeza la idea de que una editorial independiente pueda cancelar a alguien que publica en Penguin”, repara Yuszczuk sobre el real alcance de la decisión de Almadía.Por lo pronto, en la Argentina la decisión editorial generó debate pero no impactó en los planes más inmediatos de edición. Blatt y Ríos, el sello que edita a la autora colombiana en el país, publicará en los próximos días su cuarto libro, “Ponqué y otros”. “Trabajaremos para que sean muchos más. No dejen de leerlo cuando llegue a las librerías. Es un Sanín: es una joya. Estamos orgullosos y agradecidos de ser sus editores”, sostuvo el sello en un mensaje publicado en Twitter horas después de que estallara el affaire. Consultado por Télam sobre cómo iniciarán la campaña de difusión, Damián Ríos lo inscribió como un libro más del catálogo: “El libro sale el primero de diciembre, le vamos a dar el mismo tratamiento que a los demás libros de la editorial, es decir que lo consideramos muy valioso a nivel literario. No vamos a hacer otros comentarios”.¿Son entonces las redes, con el reduccionismo del formato y su dinámica multiplicadora, las que empantanan el debate?, dice Yuszczuk.Para Puebla, habitar las redes implica “hacer un ejercicio muy grande para no estar subido a esa marea virulenta”. “Hay un estado de las cosas de una inminencia aterradora, como si mucha gente estuviera pendiente de que pase algo que no le gusta para reaccionar. Las redes lo propician. Y uno se presta a estar en ese borde, que a veces es más fino, otras veces no tanto. Es un grupo de palabras, doscientos y pico de caracteres, lo que separan a una buena persona de una persona de mierda. Y digo `persona´ porque en este caso el juicio fue por opiniones personales, por una demostración de solidaridad, un apoyo”. La autora va más allá. Cree que para el tribunal público no hay grises: “No hay errores, malas interpretaciones, equivocaciones o malos días: hay verdades escritas en piedra. Y tampoco hay sentido de la diferencia”.“Cancelada pero me acaba de llegar este regalo”, posteó Enriquez desde su cuenta en Instagram al mostrar una edición autografiada de un libro de Alan Moore. Con esa línea escueta, la autora recordó que el humor tiene una magia reparadora, necesaria para debates más plurales, con más matices y que no queden reducidos a la lógica de víctima y victimario.