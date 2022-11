Se vendieron más de 47 mil pasajes para trenes de larga distancia

A partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido / Foto Prensa

Más de 47 mil pasajes se expidieron hasta las 16 de este sábado, tras haberse habilitado a las 6 de la mañana la venta de boletos para los, en tanto que ya están agotadas las plazas para los meses de enero y febrero a Córdoba y Tucumán.La venta de pasajes se inició a las 6 tanto en las estaciones terminales de Retiro o Constitución, como en las más de 30 estaciones habilitadas en todo el AMBA y 43 en el resto del país.Los usuarios deberán tener en cuenta que a partir del 1° de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido, para lo cual habrá que ingresar al sitio web oficial de trenes argentinos y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.Una vez allí se deberá colocar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket y tras este trámite, por correo electrónico llegará el boleto para viajar. En caso de no poder viajar, ese lugar será puesto a la venta.El, en declaraciones a Télam, había dicho, ante la aglomeración de gente en Retiro y Constitución, que "no son los únicos lugares para comprar pasajes".Explicó que desde este sábado estuvieron disponibles los boletos de las formaciones que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán, y queAclaró que "los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución, porque seguro que hay un lugar de venta más cercano a sus domicilios".En ese sentido detalló que "en el AMBA, por ejemplo, hay más de 30 estaciones habilitadas, además de Retiro y Constitución”, y destacó que “se pueden comprar también en Once, Temperley, Haedo, Alejandro Korn, La Plata, en la estación Urquiza del Mitre y en Tigre, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Tapiales".Trenes Argentinos habilitó más de 30 estaciones en elLos lugares informados y los horarios de atención en las cuatro cabeceras, son:(todos los días de 5 a 21), Once (lunes a viernes de 7 a 19:30),(todos los días de 7 a 22),(todos los días de 5 a 12 y de 13 a 20).En lase pueden comprar en(lunes a viernes de 6 a 12 y de 13 a 19:30),(lunes a viernes de 7 a 12 y de 13 a 18) y(lunes a viernes 7 a 12 y de 13 a 18); mientras que en elestá habilitada la boletería de(lunes a viernes de 5 a 21).En el(lunes a viernes de 6 a 20 sólo efectivo) y(lunes a viernes hábiles de 6 a 20 sólo efectivo); en tanto en el, se pueden adquirir en(lunes a sábados de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20),(todos los días de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20) y(lunes a viernes de 8 a 13 y de 13:30 a 19) y en el, en la estación Tapiales (lunes a sábados de 9 a 17 sólo venta de pasajes).En el resto del país hay habilitadas boleterías en Alta Córdoba, Azul, Bahía Blanca. Bragado. Brandsen, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Córdoba, Coronel Suárez, Cosquín, Divisadero de Pinamar, Dolores, General Guido, General La Madrid, General Pirán, Junín, La Banda, Las Armas y Las Flores.También en Lezama, Madariaga, Maipú, Mar del Plata, Monte, Olavarría, Pigüé, Rodríguez del Busto, Rosario Norte, Rosario Sur, Rufino, Saavedra (Roca), San Nicolás, San Pedro, Sevigné, Sierra de la Ventana, Tornquist, Tucumán, Valle Hermoso, Vidal, Villa María y Vivoratá.Durante lase ofrecerán 791.748 plazas, de las cuales, a Mar del Plata serán 435.000; para Rosario, 97.000; a Junín, 88.000; a Divisadero de Pinamar, 51.000; a Bragado, 46.000; a Córdoba y a Tucumán, 24.000; a Justo Daract, 13.000 y a Pehuajó 10.000.