"Amistades peligrosas": la vuelta a un clásico que siempre le habla al presente

"Amistades peligrosas" está compuesta por 8 capítulos de una hora.

"Es una historia de amor, ambientada en un tiempo y lugar que impacta ese amor a través de dos personajes muy defectuosos que se comprometen a mantener ese amor y encontrarse" Harriet Warner

que propone un regreso a la famosa novela epistolar de, sigue la historia de dos amantes desesperados por sobrevivir en la París prerrevolucionaria que a casi 250 años de su publicación original, y como todo buen relato, dialoga con los debates de la actualidad."La combinación de una historia de amor y una mujer navegando por el mundo de los hombres es relevante hoy", plantea en"Amistades peligrosas", que estrena cada domingo un nuevo episodio en la plataforma conocida hasta hace semanas como Starzplay (rebautizada en todo el mundo como Lionsgate+), recupera y ofrece nuevo marco a los temas de amor, conflictos de clase, decadencia y opresión contra las mujeres que convirtieron a laEs que a diferencia de las decenas de adaptaciones teatrales, televisivas y cinematográficas anteriores -la más recordada "Relaciones peligrosas" (de Stephen Frears, 1988), ganadora de 3 Oscar y protagonizada por Glenn Close y John Malkovich-, esta serie funciona como una suerte de preludio o precuela a la historia original.Lase centra como siempre en los icónicos personajes de la marquesa de Merteuil (Alice Englert) y del vizconde de Valmont (Nicholas Denton), que en la novela estaban en la madurez de la vida y eran hábiles manipuladores en una historia de intrigas y ambición en la nobleza.Sin embargo, la serie creada por Warner viaja a la juventud de los protagonistas, para imaginar cómo se encuentran en París como amantes apasionados en vísperas de la Revolución, y todavía muy lejos de la vida de confort que alcanzarían.Camille es una prostituta y Valmont un pobre administrativo con un pasado familiar aristócrata que busca con impaciencia recuperar. Se adoran de verdad, pero todo cambia cuando ella descubre sus secretos; Valmont tiene un largo historial de amoríos con mujeres mayores de clase acomodada, una de ellas la actual marquesa Genevieve de Merteuil (Lesley Manville), de quien conserva cartas incriminadoras para chantajearla.Allí iniciará una trama de conspiraciones, rumores y verdades ocultas en las que ambos buscarán, más que ninguna otra cosa, sobrevivir. Camille será tomada bajo el ala de la marquesa y con su protección buscará utilizar el poder de los secretos para escalar y recuperar el control de su vida. Valmont, en tanto, no se detendrá ante nada para recuperar el título que le fue arrebatado.Compuesta por, el elenco de la primera temporada de "Amistades peligrosas" cuenta también con Kosar Ali y Carice Van Houten.Creo que es fascinante llegar a esta pieza de época, esta novela extraordinaria y en gran medida un producto de su tiempo, pero viniendo de ahora y como mujer, para crear realmente dos personajes que tendrán una gran complejidad. Definitivamente llegamos a ese paisaje moral del vizconde y la marquesa, pero hay una gran emoción y energía en poder imaginar esos trasfondos que están impulsados por traumas del pasado que realmente definen y moldean su comportamiento y sus necesidades de la temporada. Pero fue al buscar la novela que me encontré con esta carta, la carta 81 de la marquesa, que realmente funciona como un manifiesto. Eso me hizo pensar que alguien que necesita sobrevivir en esta sociedad con todas sus reglas enormemente rígidas no era alguien de ese mundo. Así que me dio la imagen de una forastera, y ese fue el punto de partida.Es una historia de amor, ambientada en un tiempo y lugar que impacta ese amor a través de dos personajes muy defectuosos que se comprometen a mantener ese amor y encontrarse, y también a ser impulsados por su pasado, pero en última instancia es la historia de Camille y Valmont.Y en segundo lugar, es la historia de una mujer que navega por el mundo de los hombres. La combinación de una historia de amor y una mujer navegando por el mundo de los hombres es relevante hoy.Creo que lo que encontré fue la universalidad entre ellos, porque es verdad que tenían un poder muy diferente, pero quería encontrar lo que era común entre ellos, incluso si está oculto.Valmont se vende casi tanto como Camille porque está impulsado por el tipo de lugar socioeconómico en el que se encuentran, ambos están sin dinero y no hay una red de seguridad en ese momento en ese lugar; así que quería explorar a Valmont como un personaje que es tan trabajador sexual como Camille en algunos sentidos: cuando no tenés nada vas a terminar vendiéndote. Así que creo que hay eso en común, pero se desarrolla de manera muy diferente para cada uno.De por sí el programa está impulsado por el punto de vista de personajes que no siempre están en pantalla, como una protagonista femenina increíblemente defectuosa pero sin remordimientos. Además es fascinante que si observás esa época como lo hicimos en la serie, con asesores históricos e investigación, encontramos que había más diversidad que la que se piensa.El Chevalier de Saint-Jaques de la serie (interpretado por Fisayo Akinade, de raza negra) se basa en un personaje real (el compositor de origen caribeño Chevalier de Saint Georges), y también había gente como (Alejandro) Dumas, que era mestizo.También había mujeres de color que se casaban con miembros de la nobleza. Definitivamente nos aseguramos de que nuestra investigación se haya realizado y poder mostrar un mundo que a menudo se pasa por alto.Ya se sabe, la historia la escriben los hombres blancos.