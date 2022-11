Feria del Libro Peronista: un espacio con títulos clásicos, poesía al paso y debates contemporáneos

Cristina Álvarez Rodríguez: "La literatura fue y es para el peronismo un lugar de disputa" En diálogo con Télam, la presidenta del INIHEP-Museo Evita Cristina Álvarez Rodríguez trazó un mapa del origen de la Feria del Libro de Temática Peronista que se realiza hasta mañana y aseguró que cada año la propuesta es que el ciclo dialogue con la coyuntura, no sólo en los debates en torno al peronismo sino también en las temáticas más amplias del escenario político, social y cultural de la Argentina.





- "No existe el peronismo sino sus interpretaciones", dice Pedro Saborido. ¿Cuál es el espíritu de esta feria y cuáles considerás que son sus principales relevancias históricas y culturales?

- La Feria nació bajo la idea de ser un espacio de difusión de investigaciones y producciones de reciente edición, de intercambio y debates en torno a la historia del peronismo y su actualidad. Las trece ediciones realizadas demuestran la presencia que la temática tiene en la industria editorial no solo con publicaciones de trabajos académicos, sino también de divulgación, ficciones, poesías, prosas, propuestas que responden a la demanda del público. Esta Feria se ha instalado como un espacio donde se dan cita editoriales, autores y lectores, para seguir interpretando y reinterpretando a este fenómeno social, político, cultural que llamamos peronismo y que, como bien puede verse en cada edición de la Feria, es múltiple, diverso, complejo, pero de una extraordinaria vigencia.





- Más allá de las miradas clásicas y las lecturas históricas que conocemos, ¿pretende la feria funcionar como un foro para alojar los debates presentes y contemporáneos del peronismo? ¿Qué aportes trae en este sentido?

- Como decía anteriormente, el principal objetivo de la Feria no está en rememorar o repasar las lecturas históricas ya conocidas, sino dar espacio a las nuevas interpretaciones, e incluso formatos, que abordan al peronismo y a Evita. Este enfoque nos permite realizar relecturas y debatir con esos trabajos clásicos de la historiografía que es también nuestra misión como instituto de investigaciones históricas. A la hora de programar las presentaciones y actividades pensamos primeramente en las últimas publicaciones, en lo que se está debatiendo e investigando en ese momento, en lo más actual. Del mismo modo, procuramos que la propuesta de cada año dialogue con la coyuntura; no solo con los debates en torno al peronismo, sino también en las temáticas que atraviesa al peronismo como actor fundamental en el escenario político, social y cultural de la Argentina. Por eso a lo largo de los años hubo propuestas vinculadas a los feminismos, derechos de las disidencias, expresiones políticas de las juventudes, nuevas formas de comunicación política, debates económicos y las agendas públicas vinculadas al medio ambiente, entre otras.





- El peronismo ha sido muy disputado y cuestionado desde la literatura. Sin embargo, ha dado lugar a algunos de los mejores relatos de la narrativa argentina: Walsh, Abelardo Castillo, Rozenmacher, por citar algunos de los autores emblemáticos ¿Cuánto le debe la literatura al peronismo, en términos literarios?



- Quizá la mejor manera de responder sea ponernos en el lugar de lectores. A quienes disfrutamos tanto de las excelentes expresiones que tenemos en nuestra literatura, ver llegar un nueva propuesta siempre es motivo de atención porque nos permite abordar el peronismo desde otro tipo de abordaje. Rodolfo Edwards hace unos años presentó aquí en la Feria su libro sobre el peronismo en la literatura argentina, donde en uno de sus pasajes nos dice que el peronismo es una suerte de musa permanente; una tracción imaginante de un país. Me parece muy interesante pensarlo en este sentido. Porque la literatura, fue también para el peronismo un lugar de disputa. Desde autores como Walsh, Marechal, o Borges, el peronismo ha sido inspirador de diferentes maneras de narrar la Argentina, su gente, sus disputas, sus representaciones, sus deseos y sus desventuras. Por eso en esta edición de la Feria hemos incorporado por primera vez propuestas literarias con la presentación de novelas, cuentos, realización de actividades de lecturas e interpretaciones de obras literarias y performance de poesía. Tenemos la suerte de contar con la presencia de toda una nueva generación de escritoras y escritores que se suman a una larga tradición.

Mucho más que libros

Con una impronta clásica pero también con propuestas innovadoras de la literatura contemporánea, la Feria del Libro de temática Peronista vuelve este fin de semana en su 13ª edición al Museo Evita, un espacio que reúne prosa, academia, proyecciones de documentales, ficción y hasta poesía relacionada con la doctrina:Un chico de no más de 25 años se detiene en un puesto. Es español, viene de Asturias y está en Argentina haciendo una maestría. Se dedica a las ciencias políticas. Después de vacilar un ratito entre varias opciones, se decide por un libro de Norberto Galasso. “Es que el peronismo es un movimiento tan único, que me fascina cada vez que me encuentro con algo nuevo”, dice.Junto a un amigo argentino recorrieron losde temática Peronista en la galería del patio del Museo Evita, un lugar que hoyque, como cualquier tarde, comparten un café en una mesa del bar y se ven tentados por la propuesta cultural.Entre dos stands, unos puesteros discuten la batalla cultural. Proponen ideas, no se ponen de acuerdo, se divierten. Quizás de eso se trata: de estirar al máximo posible, sin que se rompa, el debate sobre las representaciones y nuevas lecturas de la doctrina que los reúne. La Feria del Libro de temática Peronista“Año tras año esta feria. Creo que esta es la más doctrinaria de todas, y por eso nos encanta participar”, cuentay autor del libro “La batalla cultural del peronismo”, de la Colección Apuntes Militantes del sello de la fundación.En una canastita del mismo stand estánUna mujer que recorre los pasillos pregunta si se puede llevar una, el puestero le dice que claro, que son gratuitas. Elige la 8. “En la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento, luego los hombres”.Los habitués del barrio miran el fenómeno con curiosidad. Algunos deciden dar una vuelta, dejarse llevar por el paseo e incluso llevarse algún título.(y no todo es peronismo, además): hay sellos más académicos como la editorial del INIHEP, la de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Eduntref y Siglo XXI, entre otros, y también hay stands de Chirimbote, Prometeo, Marea, La Coop Distribuidora, Milena Caserola, Planeta, Pengüin Random House y más.ue el slogan de la cultura hegemónica para considerar que todo lo que sonara a peronismo quedaba por fuera de la cultura. Por eso la feria es importante, porquesostiene. Su nombre puede sonar familiar porque es hija de Atilio Renzi, un hombre de mucha confianza de Evita, que fue además su secretario personal.“Este es, por un lado, un lugar de encuentro que nos da mucho orgullo y placer. Y por otro lado,. Nos gusta tener esa amplitud, porque además el público que viene es muy variado”, sostiene Renzi.: peronismo clásico, de Perón y de Evita. Teoría política, económica y social. Varios títulos dedicados a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Galasso, Pedro Saborido, ficciones, propuestas en títulos ilustrados de REP. Peronismo escrito por antiperonistas. Poesía peronista. Títulos que cruzan peronismo y feminismo y literatura queer de la imagen de Evita.l. Tenemos por ejemplo un título dedicado a una selección de intervenciones públicas de las primeras mujeres legisladoras de la historia argentina. Estas publicaciones tienen una doble modulación: tienen el rigor de la investigación académica pero están pensados para que circulen en un ámbito cotidiano o de militancia”, agrega a TélamEn una mesa cercana al ingreso de la feria,. La propuesta es innovadora y sorprende a quienes recorren el espacio. La persona interesada la dice su nombre, y ella improvisa un poema en tiempo récord, un flash poético, a veces peronista y otras no tanto. El recuerdo se lleva escrito a mano en una postal de Evita.Ella lo llama, y el nombre aplica al cien por ciento. “El peronismo es alucinante porque es una doctrina cultural que no tiene ningún otro movimiento. Pienso en cancioneros, en frases sueltas, poemarios, ficciones, prosa y tanto más”, dice Codagnone.El movimiento tiene una vida interna y un mundo cultural enorme que el que no participa, desconoce. Acá estoy, todos los años”, concluye entre risasde los sellos,del Centro de Documentación Audiovisual y Filmoteca del INIHEP Museo Evita. La programación completa para este fin de semana se puede consultar acá . Además, hay un“El peronismo no es solamente lo sucedido a mediados del siglo XX. Tiene la capacidad de desbordar; de anudar memorias múltiples e interpretaciones históricas; de estar en los libros, en las calles y ahora también en el mundo virtual. A esa multiplicidad de formas en las que fue narrado, representado y vivido tanto desde el peronismo como del antiperonismo, se le suman en el siglo XXI las reinterpretaciones que hacen las nuevas generaciones que lo toman como inspiración para repensar la realidad y se expresan en nuevos formatos. La Feria es una muestra de esa potencia disruptiva que se traduce en debates que nos permiten no solo pensar en el peronismo como presente continuo e inspiración, sino en volver sobre nuestras propias lecturas como país”, concluye Cristina Álvarez Rodríguez.