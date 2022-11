Un libro bucea en los juicios por el Plan Cóndor, el operativo represivo "más ambicioso"

"Los juicios del Cóndor"

, un libro de reciente aparición en el que Francisca Lessa, académica de la Universidad de Oxford, vuelca su convicción de que el plan que coordinó la represión a opositores en el Conosur fue "mucho más ambicioso que cualquier otro en otras partes del mundo"."Hubo algunas otras operaciones que pueden compararse y que se enmarcan en el mismo contexto de la Guerra Fría global y lo que se llamaba en ese momento la lucha contra la subversión. La diferencia es quey hasta estableció una zona de terror e impunidad sin fronteras en toda la región.evaluó Lessa.En declaraciones a Télam, Lessa,, reseñó el camino que la llevó a la publicación de la investigación sobre la represión transnacional coordinada por las dictaduras sudamericanas, así como los procesos de búsqueda de verdad y justicia.La excusa de Lessa para zambullirse en el plan represivo esdos niños que el 22 de diciembre de 1976 fueronde la ciudad portuaria chilena de Valparaíso luego de haber transitado por cárceles clandestinas de Argentina y Uruguay.Roger Julien y Victoria Grisonas, eran, y fueronen la provincia de Buenos Aires. Era laDocente de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford, doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y con aportes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Washington Office on Latin America (WOLA), Lessa"El objetivo inicial era bastante acotado.en Buenos Aires, por una amiga uruguaya sobreviviente del centro Automotores Orletti. Y en base a eso. Obviamente, después la idea se amplió, y hay capítulos sobre juicios en Italia, en Chile, en Uruguay... Y sumé un relato detallado acerca de cómo se creó el Plan Cóndor y cómo se fue desarmando con el paso del tiempo la coordinación represiva", reseñó la académica., Lessa desnuda que, aunque "se fue perfeccionando y profundizando", hasta llegar a la que consideraEn su intercambio con Télam, Lessa reveló que "lrepresentaron un reto, porque son resultados de dinámicas políticas y sociales muy complejas", que atienden a algún "elemento común, como la existencia de leyes de impunidad, y otros muy distintos, como el poder residual de las Fuerzas Armadas, cómo se dio la transición y el poder de los partidos".tenía que ver con ", porque eny en"La cercanía con el juicio permite conocer de otra forma lo que pasa. Vi con mis ojos la construcción de un relato jurídico. Por eso el resultado en el libro es un relato más profundo, con detalles. En Italia estaba el desafío del idioma, de la complejidad de los delitos, de la distancia geográfica, del número de víctimas. Y en Chile y Uruguay el acceso a la información era de otro nivel", explicó.Consultada sobre siLessa señaló que "l y lo que se llamaba en ese momento la lucha contra la subversión, como la llamadaAhí participaron integrantes de las"Era una campaña para identificar y destruir a miembros de organización revolucionaria Viet Cong a través de secuestros, asesinatos, torturas, y se parece en objetivo, en fechas, en métodos, y en el rol clave de EEUU", expresó."El Cóndor era mucho más ambicioso. En su momento de máximo esplendor, 1977-1978, abarcaba ocho países de América del Sur y hasta estableció una zona de terror e impunidad sin fronteras en toda la región. Hubo hasta un asesinato en EEUU (el del excanciller chileno Orlando Letelier).A modo de ejemplos del mayor desarrollo de esta iniciativa en el Conosur, reseñó que "y unacon oficiales de Chile y Uruguay y, lo que habla de "un nivel de institucionalidad y cooperación profunda".Voz autorizada después de tamaña investigación para hacer un balance para los países del Conosur, Lessa evalúa que se trata de"No hay dudas que si miramos 40 años, los avances en 20 marcan un punto de inflexión. La impunidad solía ser la norma, con muy pocas excepciones.Fueron dos hechos excepcionales, aunque les siguió la sanción de leyes de impunidad", repasó.Y marca luegocon lo que se llega a "avances en causas en 22 años, que seguramente constituyen logros sin precedentes"., en particular la imposibilidad deEstamos en una situación de riesgo de impunidad biológica, porque víctimas e imputados se mueren antes de que haya sentencia. Es una situación de dos caras:, concluyó.