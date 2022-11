Nico Higuaín, el manager que concretó su transferencia a la música

Foto: Prensa.

Nicolás Higuain, exfutbolista y representante de sus hermanos Gonzalo y Federico, presentará "Nicola", su primer disco con un concierto en reducto porteño "Lucille" el 25 de noviembre, donde mostrará su gusto por Joaquín Sabina, los Rolling Stones y el rock cancionero.

“Vamos” y "Tan espiritual", los adelantos de "Nicola"

La cultura rockera del público argentino

Nicolás es hijo mayor del exzaguero de Boca y River Jorge Higuaín y Nancy Zacarías, nació en Argentina, se dedicó al fútbol, pasó por clubes como Ferro, Defensores de Belgrano, Almagro, Defensores Unidos de Zarate y Chacarita, pero preferió la poesía, la guitarra, el rock, el tango y la vida bohemia., resume el exfutbolista, que a los 21 años comenzó a trabajar en la representación de sus hermanos.Sobre esa tarea, Higuaín advierte: "Es parecida a lo que pasa en la música: se endiosa la figura del manager pero si vos representás a un 9 que hace 3 goles por año, el manager va a lograr muy poco o casi nada. En cambio, si el 9 mete 30 goles, se vende por mucho dinero. En la música si metés dos hits por álbum y cortás tickets te consiguen contratos.”.En esa interacción de roles, Nico Higuaín priorioza hoy su pasión: “Ponerme a componer y grabar mis canciones era una decisión que lo tenía pensando hace tiempo.”, señaló en una charla con Télam.La influencia tanguera fue su abuelo materno, el reconocido entrenador de boxeo Santos Zacarías. "El tango es muy poético, entonces me despertó mucho interés a temprana edad por la lectura. Me gustan (Federico) García Lorca y (Charles) Bukowski”.Para su nueva aventura musical,. Entre su disco participaron Nico Bereciartúa en guitarra, Guille Salort en batería y percusión, Fran Azorai en sintetizadores, Juan Giménez Kuj y Nicolás Rodríguez del Pozo en bajo, Diego Mema y Nico Btesh en guitarras y Emme en coros."Con Pato nos conocemos de chicos. Un día me junté con él y le dije que quería hacer un disco. 'Mirá que no se hace en tres días, ¿estás seguro?', me contestó. Y le dije sí. Ahora lo voy a defender a capa y espada porque me parece que está buenísimo. Me da mucha seguridad salir a presentarlo y disfrutarlo", contó."Ahora que arranqué a preparar los shows con la banda, estoy con muchas ganas y súper feliz.”, celebró.De su disco debut, ya lanzó los singles con “Vamos” y "Tan espiritual", con sus respectivos videoclips, que ya rotan por las plataformas digitales.Consultado por sus gustos musicales y la articulación con el mundo empresario del fútbol, Nicolás admitió que cuando se sentaba a negociar con Florentino Pérez u otros dirigentes poderosos "no quedaba que fuera como un rockero”.Sin embargo, recuerda:"Un día conocí a Mino Raiola, el representante más importante del mundo que falleció hace poco, y me dijo que él fuera vestido como se le cantaba porque al que querían era al jugador. Raiola iba a las reuniones en bermudas y ojotas”, rememoró con una sonrisa.En 2019, Gonzalo Higuain pasó al Chelsea, una transferencia que a su hermano le produjo una seducción especial: “Fue tremendo. Londres es la capital mundial de la música rock. Es impresionante. Todas las noches me iba a caminar por Camden Town, ir a los pubs, a escuchar bandas, tomar una cerveza. No había mejor salida que esa".Por último, recordó los años que su hermano jugó en Madrid, donde también aprovechó para despuntar el vicio musical:, recordó."También vi a AC/DC y Panchito Varona, el guitarrista de Joaquín Sabina, me invitó a un show a Mallorca. Pude conocerlo antes del show en el camarín, me dio un abrazo, fue muy especial", contó.Finalmente, Nico Higuain destacó la cultura rockera del público argentino, un aspecto distintivo en relación al resto del mundo. “En Latinoamérica, Argentina es como Londres a nivel mundial, el rock argentino está por encima de todo el rock, sin desmerecer al resto"."Lo que sucede en Argentina con la música no lo vi en ninguna parte del mundo, he visto bandas en Francia, en Estados Unidos y todo y no sucede lo mismo que sucede acá, como vive un argentino un show. Es distinto. No sé si está bien o mal, pero no lo viven como nosotros”, concluyó.