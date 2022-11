Por primera vez en su historia, el rompehielos Irízar tuvo a bordo clases de perspectiva de género

el rompehielos tuvo a bordo clases de perspectiva de género. VER VIDEO

"Las FFAA no vienen de Marte, vienen de la sociedad, y por ende se refleja cierta reticencia a las cuestiones de género" Marina Martínez Acosta

Capacitación en primera persona

Durante los entrenamientos que la tripulación delIrizar realizó esta semana, una veintena de suboficiales de la Armada completó por primera vez a bordo un curso de perspectiva de género en las Fuerzas Armadas, una iniciativa que partió del comandante del buque y que se enmarca en el cumplimiento de la Ley Micaela y en las políticas que lleva adelante el Ministerio de Defensa.La tripulación de alrededor dedurante cinco días en el Mar Argentino frente a la ciudad de Mar del Plata, como parte de laEn este contexto, el comandante del rompehielo, capitán de fragata Carlos Recio, decidió que todo el personal de suboficiales sea capacitado a bordo en un curso con perspectiva de género obligatorio para todos los agentes del Estado, estipulado en la"En el buque, pero nos faltaba que los suboficiales más antiguos puedan cumplir con este requisito del Estado nacional", explicó el comandante Recio en diálogo con Télam, a bordo del rompehielo que tiene una dotación de 40 por ciento de personal femenino.detalló el comandante desde el puente de mando del rompehielos, mientras detrás suyo una oficial mujer se encargaba de gobernar la dirección del timonel del rompehielos.Además de recalcar que-ya sea en la sala de máquinas, en el helipuerto, en sanidad o en el puente de mando-, Recio subrayó que el vínculo que mantienen con los hombres es "una relación de respeto, trabajo, compañerismo y camaradería".", remarcó.En esa línea, el comandante explicó que así sean "tareas en las que hay que hacer fuerza" existen hombres y mujeres "trabajando a la par".La capacitación en la ley Micaela a bordo del Irizar estuvo"Tuvimos la suerte de embarcar una representante de Género del Ministerio de Defensa y una representante del departamento de Género de la Armada Argentina. Durante esta prueba de máquinas pudimos capacitar en la Ley Micaela a todo el personal de suboficiales", detalló Recio.indicó a Télam la coordinadora, en medio de los preparativos previos a dar una de sus exposiciones en las que participaron suboficiales hombres y mujeres.En ese sentido, remarcó que fue el comandante Recio quien "se contactó con la directora de Política de Género para solicitar una capacitación", porque "muchas veces" los horarios de los cursos previstos en la Ley Micaela "no concuerdan" con los que tienen algunos militares."Se decidió hacer un curso de capacitación especial en el cual se hacende la Universidad de la Defensa, donde venimos capacitando en el curso", explicó Martínez.Sobre el volumen de capacitaciones realizadas hasta el momento, la coordinadora indicó que está en desarrollo "la sexta cohorte", de las que"Es obligatorio para todo el personal de la administración pública nacional y las FFAA pertenecen al Ministerio de Defensa, que es parte del Poder Ejecutivo", apuntó.Pese a resaltar que existe una "gran predisposición para hacer el curso" y que la relación entre mujeres y hombres de la tripulación "es muy amena", l"Las FFAA no vienen de Marte, vienen de la sociedad, y por ende se refleja cierta reticencia a las cuestiones de género", sostuvo Martínez, y argumentó que eso sucede porque "no se conoce el concepto de género".Si bien ladata de hace décadas, fue recién en el, el escalafón más bajo entre los oficiales de la fuerza.Una de las tripulantes a bordo del rompehielos es la, quien comentó a Télam cómo es su estadía y trabajo en el buque, en el que cumple el"Cuando me dijeron que venía acá fue una alegría impresionante. Siempre tuve el deseo de venir y me tocó", dijo y resaltó que con el resto de la tripulación "es muy bueno el trato".Asimismo, explicó que"Somos varias las electricistas, en ningún momento me sentí discriminada. Son muy compañeros. Me siento muy cómoda con los masculinos de la unidad", destacó Rosales.Por su lado, un compañero suyo en el sector de máquinas,hizo mención a cómo es el vínculo con sus colegas mujeres, con quienes comparten todas las áreas del rompehielos salvo los baños y los camarotes."Tengo amigos que toda la vida laburaron con mujeres.subrayó y resaltó que es el "primer barco" en el que está "con muchas mujeres".Sin embargo, Benítez destacó quey ponderó los cursos de perspectiva de género en las Fuerzas Armadas que brinda el Ministerio de Defensa."Viene excelente, para nosotros es nuevo todo esto de tener mujeres a bordo.remarcó el maquinista.