El Grupo de Puebla llamó a profundizar las relaciones y crear una moneda única regional

El Grupo de Puebla,, cerró su VIII encuentro, en la ciudad colombiana de Santa Marta, con un llamado incorporar nuevos temas a la agenda regional y a la creación de una moneda única latinoamericana."La región necesita incorporar y enfatizar nuevos temas en la agenda regional que antes, por distintas razones, no tenían la visibilidad que hoy parece indiscutible como lasy la necesidad de incluir nuevos actores sociales y económicos en los procesos regionales de integración", sostiene el comunicado final del encuentro celebrado en Bogotá.En su nota, difundida este sábado, el grupo destaca que la región viene de atravesar un panorama adverso, "pero en el último año buena parte del electorado ha optado por opciones progresistas, alentados por los movimientos sociales, el activismo juvenil y el despertar feminista entre otras razones.y que fue trascendente en materia de", destaca la nota.Asimismo, señala que esto ha permitido abrir espacios de concertación política a escala regional "en una zona habituada a los esquemas de libre comercio, pero no al diálogo político".Frente a la nueva realidad, "América Latina y el Caribe, necesitanadaptada a sus necesidades yy centren la mirada en laPor otro lado, señala que se ha constatado que else ha convertido eny llama a los países consumidores a asumir su responsabilidad, a la vez que propone encontrar una, y de, y no exclusivamente penal, a la adicción y al consumo".Asimismo,, hace propias las reivindicaciones de las mujeres y disidencias y expresa su voluntad de contribuir a la"No hay progresismo, ni democracias sanas sin la participación activa de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en los espacios de poder político y de toma de decisiones", afirma el Grupo de Puebla.Por otro lado,que en la regiónen los que "".En ese sentido, precisa que eso es lo que ocurrió contra, entre otros."Así se producen cotidianamente suspensiones de derechos y usos estratégicos de mecanismos legales para perseguir proyectos políticos populares", criticó el Grupo de Puebla.Por último, expresa suque acabe con la guerrapara que el país pueda alcanzar un "desarrollo pleno y de justicia social".