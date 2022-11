Disney anunció recortes de personal

Foto: 123RF

La desaceleración económica en el mundo continua impactando en el sector tecnológico y de entretenimiento y a los anuncios de despidos en Meta y Twitter,, tras presentar resultados que decepcionaron a los inversores."Vamos a limitar las adiciones de empleados mediante un congelamiento de personal focalizado", anunció el CEO de The Walt Disney Company, Bob Chapek, en una nota interna a los empleados difundida por la agencia de noticias Bloomberg.Como parte de las medidas, los empleados sólo podrán tomar viajes laborales en casos esenciales y se buscará aumentar la “eficiencia” en áreas como el marketing., con dos de sus principales negocios –streaming y parques temáticos- por debajo de las metas trimestrales previstas.En el caso de Disney+ -la plataforma insignia de Disney- las pérdidas se duplicaron en el último trimestre a US$ 1.470 millones, debido a los incrementos en los costos de producción de programación y las erogaciones por la expansión a nuevos países.Pese a que las metas trimestrales de nuevos suscriptores fueron superiores a las estimadas e incluso superiores a las de competidores como Netflix (235 millones de suscriptores contra 223 millones),“Tenemos que asegurar que nuestras inversiones sean eficientes y traigan beneficios tangibles tanto a las audiencias como a la compañía”, agregó ChapekLas acciones de Disney perdieron casi todo lo ganado durante la pandemia de Coronavirus cayendo 39% en lo que va del año.Pero no sólo Disney se muestra afectado: el sector del streaming sufre mundialmente la saturación del mercado, la reducción en el poder de compra a causa de la desaceleración económica y la presión de los inversores a que las firmas presenten ganancias.Tanto Disney como Netflix anunciaron recientemente incrementos en el valor de sus servicios al igual que el lanzamiento de paquetes a menor costo con publicidad.En lo que va del año, Netflix realizo dos rondas de despidos por 450 empleados debido al estancamiento en su crecimiento, mientras que Warner Bros. Discovery (propietaria de HBO Max) recortó su nómina en 100 empleados, canceló diversas series y películas de su plataforma y planea más despidos en su estudio cinematográfico.Tras la fusión de WarnerMedia con Discovery en abril, el valor en el mercado de la empresa se redujo a casi la mitad.En el caso de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció el despido de 11.000 empleados, el 13% de su planta.