Alec Baldwin demandará a los técnicos de "Rust" por la muerte de Halyna Hutchins

Baldwin contrataca y demanda a los técnicos del western "Rust" por la muerte de la fotógrafa Halyna Hutchins / Foto: Jim Weber.

La directora de fotografía Halyna Hutchinscon falleció en octubre de 2021 al recibir accidentalmente un disparo de Baldwin / Foto: AFP

El actor y productor estadounidense, por haberle entregado en el set de filmación una pistola de utilería cargada con proyectiles reales, con la que en octubre de 2021 mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins.Según informó el sitio especializado Entertainment Weekly, Baldwin introdujo la denuncia el pasado viernestiempo atrás por su participación en el hecho, que le causó una angustia emocional severa.De acuerdo a la versión del intérprete,entre ellos a la joven armera Hannah Gutierrez-Reed, el primer asistente de dirección, Dave Halls; la jefa de utilería, Sarah Zachry; y el proveedor de armas y municiones de la película, Seth Kenney.En ese sentido,, a quien señaló como la principal responsable del episodio por no haber revisado la pistola con cuidado antes de entregársela, y contra Halls, quien presuntamente aseguró que se trataba de un "arma fría" previo al rodaje, en referencia a que no contenía proyectiles en su interior."Esta tragedia ocurrió porque balas reales fueron tanto llevadas al set como cargadas en el arma.y sin embargo anunció que era segura antes de entregársela a Baldwin, y Zachry no comentó que Gutierrez-Reed estaba actuando de manera imprudente fuera del set y que era un riesgo de seguridad para quienes la rodeaban. Baldwin no lo sabía y no tenía razón para conocer ninguno de estos hechos", precisó el abogado del actor, Luke Nikas, en el texto de la demanda.Además, en su denuncia, Baldwin agrega que como consecuencia de lo ocurrido, y por ese motivo solicita una compensación por los gastos legales que le trajo la demanda de Mamie Mitchell."No puede haber duda de que otras personas han sufrido mucho más que Baldwin por la negligencia de los acusados.El productor Joel Souza recibió un disparo en el hombro y sufrió dolor físico y emocional. Aunque no es de ninguna manera comparable, Baldwin debe vivir con un inmenso dolor y un peso emocional, físico y financiero", continúa en ese sentido el documento.y fue investigado por el Departamento de Policía de Santa Fe, que próximamente hará entrega de sus reportes finales al fiscal de distrito, que luego decidirá si acusa formalmente a alguno de los involucrados.En tanto, el mes pasado,: "Como parte del arreglo, nuestro caso será desestimado, y la película, que ahora contará con Matthew Hutchins (el esposo de la fallecida) como productor ejecutivo, continuará con sus rodajes desde enero de 2023", comentó la familia de la mujer.Desde el accidente,que contará en su elenco con Jensen Ackles, Travis Fimmel y Frances Fisher, entre más.