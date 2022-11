Para Rossi, la jueza Capuchetti no "profundizó líneas de investigación"

Foto: Leo Vaca.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),, consideró este sábado que es "razonable" la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de pedir la recusación a la jueza federal, en la causa que investiga el intento de magnicidio que sufrió la Vicepresidenta el pasado 1 de setiembre, e indicó que "las líneas de investigación no han sido profundizadas" por la magistrada."Me parece razonable la reacción de la vicepresidenta, porque. El intento de asesinato a Cristina tiene tanta magnitud que merece un compromiso enorme por la justicia para investigarlo, profundizar todas las líneas de investigación", sostuvo Rossi en declaraciones a El Destape Radio.La Vicepresidenta anunció el jueves pasado su decisión a través de Twitter, con un video en el cual acusó a la jueza de "paralizar" la causa una vez que se comenzaron a investigar los lazos entre el intento de asesinato y la política."La justicia no siguió la línea de la relación de Revolución Federal y la banda de los copitos, ni tampoco la denuncia a Millman", expresó el interventor de la AFI, quién había pedido a la justiciaEn este sentido, Rossi afirmó que "hay que profundizar las líneas de investigación antes de abandonarlas". "Si no se profundizan las líneas de investigación es que la investigación esta terminada y terminamos hablando solo de Sabag Montiel y Brenda Uliarte", dijo.Por otro lado, Rossi subrayó la importancia del contexto en el intento de magnicidio:y agregó: "Tenemos la obligación de analizarlos y tenerlos en cuenta".