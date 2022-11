El BID oficializó las postulaciones para ocupar su presidencia

Foto Fernando Gens.

El BID definirá el nombre de su titular.

Este sábado eldifundió la lista de candidatos entre los cuales definirán al titular del organismo de crédito el 20 de noviembre. Argentina, Brasil, México, Chile y Trinidad y Tobago presentaron aspirantes, y de ellos la postulante argentina es la única mujer, destituido el 26 de septiembre por la Junta de Gobernadores del BID. Argentina propuso a Cecilia Todesca Bocco , actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, quién será la única mujer aspirante al cargo.El período de nominación cerró este viernes yson los países que presentaron candidatos al puesto, según informó el BID en un comunicado de prensa.Desde la destitución de Clever-Calone, el organismo multilateral de crédito está presidido interinamente por la hondureña Reina Irene Mejía, la primera mujer que lo encabeza desde su creación en 1959.En el caso de, el postulante será el doctor en economía por la Universidad de Harvard,, quién actualmente se desempeña en la junta de gobierno del banco central de ese país (Banxico)., ex ministro de Hacienda en las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, mientras que Trinidad y Tobago presentó a Gerard Johnson, ex funcionario del propio BID.Por su parte, el gobierno brasileño saliente de, expresidente del Banco Central de Brasil y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI).Hasta última hora, el equipo de transición de Luiz Inácio Lula da Silva se mostró en desacuerdo con la nominación de Goldfajn y aspiró a presentar a un nombre propio.Según señalan fuentes consultadas por la agencia Bloomberg, el equipo del presidente electo le ha pedido a los gobernantes del BID postergar la elección para presentar un nuevo candidato.Distintas fuentes indicaron que la administración de Joe Biden en Estados Unidos no planea nombrar una candidatura ya que considera que el candidato deberá provenir de Latinoamérica, tal como fuera tradición.La decisión se distancia de la política del ex presidente Donald Trump de nombrar en 2020 al estadounidense Clever-Carone, el primero de ese país en ocupar el cargo.Los gobernadores del BID, funcionarios de los 48 países miembros del organismo, entrevistarán a los candidatos en una reunión virtual este domingo, según informó la entidad.Posteriormente, se llevará a cabo la elección en una reunión hibrida de la Asamblea de Gobernadores el 20 de noviembre.Para ser elegido, el candidato – que ocupará el cargo por cinco años con la posibilidad de ser reelegido por única vez- deberá obtener una mayoría de votos, los cuales varían según el país de acuerdo al número de acciones en la institución.Estados Unidos, Argentina y Brasil corren con ventaja, al poseer juntos casi el 53% de los derechos de votos.